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Прикамский Росреестр поясняет, какие характеристики объекта недвижимости нужно указать в договоре аренды
Почему регистрация договора аренды недвижимости может быть приостановлена? Управление Росреестра по Пермскому краю разбирается в ситуации предпринимателя из г. Соликамска.
Он заключил договор аренды помещения с собственником здания – юридическим лицом из г. Самары. Подписанный договор аренды арендодатель сдал в Самаре через многофункциональный центр предоставления государственных услуг на государственную регистрацию в Росреестре.
При проведении правовой экспертизы государственный регистратор установил, что в договоре не был указан этаж, на котором расположено арендуемое помещение. Без этой характеристики определить имущество, подлежащее передаче в аренду, невозможно.
Учитывая, что арендатор и арендодатель находятся в разных городах, быстро уточнить необходимую характеристику предмета договора не получилось, и государственная регистрация была приостановлена.
«Предмет договора аренды недвижимости – это конкретный объект: земельный участок, здание, помещение, – объясняет начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Елена Передернина. - Предмет договора - существенное условие договора аренды. Поэтому в договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре он не считается заключенным.
Чтобы подобная ситуация не произошла, договор аренды должен содержать все данные, достаточные для определения арендуемого имущества:
- Адрес и кадастровый номер здания, в котором располагается сдаваемое в аренду помещение.
- Описание местоположения данного помещения внутри здания (этаж, номер офиса и др.).
- Общая площадь сдаваемого в аренду помещения.
К договору можно составить приложение – план-схему помещения».
Важно. Для того чтобы данные договора аренды не противоречили данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), до заключения договора надо заказать выписку из ЕГРН.
Росреестр при получении заявления о государственной регистрации договора аренды анализирует представленные документы, а также сведения из ЕГРН. Если поданный пакет соответствует требованиям законодательства, указанные сведения не противоречат данным из ЕГРН, выносится решение о проведении государственной регистрации договора аренды.
Подробнее см.: п. 3 ст. 607 Гражданского Кодекса РФ.
Он заключил договор аренды помещения с собственником здания – юридическим лицом из г. Самары. Подписанный договор аренды арендодатель сдал в Самаре через многофункциональный центр предоставления государственных услуг на государственную регистрацию в Росреестре.
При проведении правовой экспертизы государственный регистратор установил, что в договоре не был указан этаж, на котором расположено арендуемое помещение. Без этой характеристики определить имущество, подлежащее передаче в аренду, невозможно.
Учитывая, что арендатор и арендодатель находятся в разных городах, быстро уточнить необходимую характеристику предмета договора не получилось, и государственная регистрация была приостановлена.
«Предмет договора аренды недвижимости – это конкретный объект: земельный участок, здание, помещение, – объясняет начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Елена Передернина. - Предмет договора - существенное условие договора аренды. Поэтому в договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре он не считается заключенным.
Чтобы подобная ситуация не произошла, договор аренды должен содержать все данные, достаточные для определения арендуемого имущества:
- Адрес и кадастровый номер здания, в котором располагается сдаваемое в аренду помещение.
- Описание местоположения данного помещения внутри здания (этаж, номер офиса и др.).
- Общая площадь сдаваемого в аренду помещения.
К договору можно составить приложение – план-схему помещения».
Важно. Для того чтобы данные договора аренды не противоречили данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), до заключения договора надо заказать выписку из ЕГРН.
Росреестр при получении заявления о государственной регистрации договора аренды анализирует представленные документы, а также сведения из ЕГРН. Если поданный пакет соответствует требованиям законодательства, указанные сведения не противоречат данным из ЕГРН, выносится решение о проведении государственной регистрации договора аренды.
Подробнее см.: п. 3 ст. 607 Гражданского Кодекса РФ.
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