Прикамский Росреестр поясняет, какие характеристики объекта недвижимости нужно указать в договоре аренды

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Почему регистрация договора аренды недвижимости может быть приостановлена? Управление Росреестра по Пермскому краю разбирается в ситуации предпринимателя из г. Соликамска.Он заключил договор аренды помещения с собственником здания – юридическим лицом из г. Самары. Подписанный договор аренды арендодатель сдал в Самаре через многофункциональный центр предоставления государственных услуг на государственную регистрацию в Росреестре.При проведении правовой экспертизы государственный регистратор установил, что в договоре не был указан этаж, на котором расположено арендуемое помещение. Без этой характеристики определить имущество, подлежащее передаче в аренду, невозможно.Учитывая, что арендатор и арендодатель находятся в разных городах, быстро уточнить необходимую характеристику предмета договора не получилось, и государственная регистрация была приостановлена.«Предмет договора аренды недвижимости – это конкретный объект: земельный участок, здание, помещение, – объясняет начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Елена Передернина. - Предмет договора - существенное условие договора аренды. Поэтому в договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре он не считается заключенным.Чтобы подобная ситуация не произошла, договор аренды должен содержать все данные, достаточные для определения арендуемого имущества:- Адрес и кадастровый номер здания, в котором располагается сдаваемое в аренду помещение.- Описание местоположения данного помещения внутри здания (этаж, номер офиса и др.).- Общая площадь сдаваемого в аренду помещения.К договору можно составить приложение – план-схему помещения».Важно. Для того чтобы данные договора аренды не противоречили данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), до заключения договора надо заказать выписку из ЕГРН.Росреестр при получении заявления о государственной регистрации договора аренды анализирует представленные документы, а также сведения из ЕГРН. Если поданный пакет соответствует требованиям законодательства, указанные сведения не противоречат данным из ЕГРН, выносится решение о проведении государственной регистрации договора аренды.Подробнее см.: п. 3 ст. 607 Гражданского Кодекса РФ.