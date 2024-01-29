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Судебные приставы защитили сотрудника Пермской таможни от противозаконных действий коллекторов

10.31 Среда, 7 февраля 2024
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю обратился житель краевой столицы с жалобой на действия работников банка, осуществляющих возврат просроченной задолженности.

В ходе административного расследования было установлено, что представители ПАО Банк «ФК Открытие» в нарушение закона распространяли среди третьих лиц сведения о должнике, наличии у него просроченной задолженности и ее взыскании. Голосовые сообщения, содержащие акцент на инициировании судебного процесса и последующем возбуждении исполнительного производства, направлялись родственникам заемщика и по месту его службы — в Пермскую таможню. Помимо оказания психологического давления, сотрудники банка превысили допустимое законом суточное количество звонков.

Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю ПАО Банк «ФК Открытие» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей юридическое лицо пыталось отменить в Арбитражном суде Пермского края, но его требования были оставлены без удовлетворения.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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