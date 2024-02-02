Более 62 тысяч жителей Прикамья зарегистрировали права на имущество, которым владели много лет

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14.29 Вторник, 6 февраля 2024
Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итоги по установлению собственников ранее учтенных объектов недвижимости. В 2023 году в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) зарегистрировано 62 765 прав на ранее учтенные объекты недвижимости. Ранее учтёнными являются объекты, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но не зарегистрированы в ЕГРН.

Благодаря совместной постоянной и кропотливой работе сотрудников регионального Росреестра и органов местного самоуправления выявлены правообладатели данных объектов. Владельцы выявленных объектов самостоятельно обратились в офисы МФЦ для оформления прав. Государственная пошлина за регистрацию ранее возникшего права не взимается.

Кроме того, органы местного самоуправления самостоятельно выявили правообладателей 36 752 объектов недвижимости, информация о них тоже внесена в ЕГРН.

Также на основании актов осмотра, подготовленных органами местного самоуправления, с кадастрового учета снято 92 819 ранее учтенных объектов, прекративших существовать физически — разрушенных, разобранных, сгоревших или исчезнувших по каким-либо другим причинам. Это позволит освободить земельные участки для вовлечения их в оборот.

Мероприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости повышают качество и полноту данных ЕГРН, что положительно влияет на социально-экономическое развитие региона, инвестиционный климат, обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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