Возрастное ограничение 18+

В «Горьковке» пермякам расскажут о путешествии по Ликийской тропе

14.21 Вторник, 6 февраля 2024
8 февраля в 18:00 в пермской краевой библиотеке им. Горького состоится встреча с продюсером писателя Алексея Иванова Юлией Зайцевой (16+).

Юлия известна как заядлый путешественник и любительница экстремального отдыха. Гости библиотеки услышат ее историю о путешествии по одному из наиболее живописных маршрутов Средиземноморского побережья – Ликийской тропе. Она проходит по территории Турции в местах, где ранее располагалось древнее государство Ликия. Продюсер поделится впечатлениями, расскажет об опасностях и сложностях, которые ей пришлось преодолеть, поделится планами на будущее, ответит на вопросы зрителей. Вход свободный.

Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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