Офисные помещения в пермском бизнес-центре «Синица» арестованы за долги владельца

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках взыскания многомиллионной задолженности судебные приставы арестовали залоговые нежилые помещения на двух этажах бизнес-центра «Синица».В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с ООО «БФГ» более 5 млн рублей задолженности по договору о предоставлении кредитной линии. Кроме того, в целях обеспечения возврата долга финансовая организация через суд добилась обращения взыскания на залоговое имущество — нежилые помещения общей площадью более 1000 кв. м. на 1-ом и 2-ом этажах здания, находящегося по адресу: г. Пермь. ул. Стахановская, 42а.Как указано в решении Арбитражного суда Пермского края, ранее кредитная организация направила ООО «БФГ» два кредитных транша на общую сумму 41,5 млн рублей. Организация займ вернула, но с нарушением срока, в связи с чем банк потребовал выплатить предусмотренную договором неустойку за несвоевременный возврат кредита.Так как должник не имеет финансовых возможностей для погашения задолженности, судебные приставы во исполнение требований исполнительного документа наложили арест на залоговую недвижимость.В дальнейшем, если организация не изыщет необходимые денежные средства для оплаты долга, арестованную недвижимость передадут на торги. Судом установлена начальная продажная стоимость помещений — 42,5 млн рублей.