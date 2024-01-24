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Росреестр Прикамья разъясняет, как за 5 минут обезопасить свое имущество

14.42 Пятница, 2 февраля 2024
В течение нескольких последних лет собственники объектов недвижимости могут обезопасить себя и свое имущество от мошенников. Для этого нужно просто подать заявление в Росреестр о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объекты недвижимости без личного участия собственника. Иначе говоря, запретить любым лицам совершать сделки без личного участия владельца недвижимости.

Только за первый месяц 2024 года 606 человек обратились в Росреестр с указанным заявлением. В 2023 году почти 11 000 жителей Прикамья обезопасили имущество таким способом.

Подать заявление можно в любом офисе МФЦ либо через личный кабинет на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) или на Едином портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru.

«Если раньше для направления заявления через личный кабинет правообладателя на сайте Росреестра требовалась усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), то сейчас подать заявление можно без УКЭП, - подчеркивает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова. – При этом, чтобы снять это ограничение, УКЭП тоже не нужна».

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает, что отметка в Едином государственном реестре недвижимости о невозможности проведения регистрации без личного участия правообладателя дает гарантию, что государственный регистратор вернет документы без рассмотрения, если они поданы не самим собственником.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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