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В Когалыме открылся филиал Пермского Политеха

14.40 Пятница, 2 февраля 2024
Церемония открытия прошла 1 февраля на совещании, посвященном созданию сети университетских кампусов под председательством Президента России Владимира Путина.

Кампус в Ханты-Мансийском автономном округе создан в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ», Минобрнауки России, правительствами ХМАО-Югры и Пермского края.

— Филиал представляет собой современный, высокотехнологичный кластер, в состав которого входят кампус мирового уровня на тысячу студентов и слушателей, базовые кафедры, промышленные и сервисные организации топливно-энергетического комплекса и Когалымский политехнический колледж. В соответствии с новой системой высшего образования здесь мы будем готовить новое поколение инженеров, обеспечивая компании кадрами и обеспечивая технологический суверенитет России, — отметил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов.

Основа деятельности образовательного центра — профессионально-ориентированное обучение и раннее вовлечение студентов в прикладные исследования и разработки.

В Когалыме на площади 170 тыс. кв. м возведен университет нового поколения. В его состав вошли общественно-образовательный, учебный и лабораторный корпуса; 32 учебные аудитории; 38 лабораторий (это 18 учебных лабораторий и 20 лабораторий для проведения прикладных исследований в сфере нефтегазодобычи); два здания общежитий на 390 мест; кафе, музей и библиотека с книгохранилищем и другое.

В филиале ПНИПУ в Когалыме студентов обучают по направлениям «Нефтегазовая техника и технология», «Нефтегазовое дело» и «Геология».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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