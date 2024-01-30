В Когалыме открылся филиал Пермского Политеха

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Церемония открытия прошла 1 февраля на совещании, посвященном созданию сети университетских кампусов под председательством Президента России Владимира Путина.Кампус в Ханты-Мансийском автономном округе создан в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ», Минобрнауки России, правительствами ХМАО-Югры и Пермского края.— Филиал представляет собой современный, высокотехнологичный кластер, в состав которого входят кампус мирового уровня на тысячу студентов и слушателей, базовые кафедры, промышленные и сервисные организации топливно-энергетического комплекса и Когалымский политехнический колледж. В соответствии с новой системой высшего образования здесь мы будем готовить новое поколение инженеров, обеспечивая компании кадрами и обеспечивая технологический суверенитет России, — отметил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов.Основа деятельности образовательного центра — профессионально-ориентированное обучение и раннее вовлечение студентов в прикладные исследования и разработки.В Когалыме на площади 170 тыс. кв. м возведен университет нового поколения. В его состав вошли общественно-образовательный, учебный и лабораторный корпуса; 32 учебные аудитории; 38 лабораторий (это 18 учебных лабораторий и 20 лабораторий для проведения прикладных исследований в сфере нефтегазодобычи); два здания общежитий на 390 мест; кафе, музей и библиотека с книгохранилищем и другое.В филиале ПНИПУ в Когалыме студентов обучают по направлениям «Нефтегазовая техника и технология», «Нефтегазовое дело» и «Геология».