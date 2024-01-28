Микрокредитная компания повторно наказана за угрозы и оскорбления

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы вновь оштрафовали микрокредитную компанию из Санкт-Петербурга за угрозы, оскорбления и психологическое давление на заемщиков. Ранее недобросовестные взыскатели долгов уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.В ГУФССП России по Пермскому краю поступило обращение жительницы Перми с жалобой на действия ООО Микрокредитная компания «УН-ФИНАНС». Женщина не отрицала наличие неоплаченной задолженности в размере около 10 тысяч рублей, но используемые коллекторами методы по возврату долга сочла неприемлемыми. В качестве доказательства заявительница продемонстрировала сообщение, содержащее нецензурные оскорбления и угрозы в адрес ее самой и ее семьи. Тот же самый текст был отправлен отцу потерпевшей.В ходе административного расследования было установлено, сообщения направлялись с абонентского номера, оформленного на иностранного гражданина, по адресу регистрации которого находится одна из гостиниц г. Санкт-Петербурга. При этом экономическая заинтересованность и сведения о персональных данных заемщицы имелись именно у ООО МКК«УН-ФИНАНС», что позволило сделать вывод об использовании обществом аффилированного лица.Таким образом, микрокредитная компания допустила целый ряд нарушений норм действующего законодательства. Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю ООО МКК«УН-ФИНАНС» было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Общество пыталось обжаловать данное решение, но Арбитражный суд Пермского края оставил его требования без удовлетворения.