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«Горьковка» отмечает юбилей Дмитрия Менделеева

14.45 Четверг, 1 февраля 2024
Сегодня, 1 февраля, в пермской краевой библиотеке им. Горького открылась выставка, посвященная великому ученому.

Экспозиция «С думою о благе российском» (12+) посвящена 190-летию Д. И. Менделеева и 155-летию создания им Периодической таблицы химических элементов.
Демонстрируются труды русского ученого, причем не только по химии. Менделеев - автор исследований по физике, метрологии, метеорологии, экономике, сельскому хозяйству, химической технологии, народному просвещению и другим наукам, связанным с потребностями развития России. Это работы ученого в книгах «Границ познанию предвидеть невозможно», «С думою о благе российском», «К познанию России», «Заветные мысли». Литература о жизни и деятельности Менделеева, его мировоззрении представлена книгами из серий «Жизнь замечательных людей», «Научное наследство», «Неформальные биографии». Об истории создания Периодической таблицы химических элементов и ее развитии рассказывают издания Б. Кедрова «День одного великого открытия», Д. Трифонова «Как были открыты химические элементы», С. Альтшуллера «Открытие химических элементов».

Выставка открыта до конца февраля в фойе 1 этажа.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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