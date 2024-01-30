«Горьковка» отмечает юбилей Дмитрия Менделеева

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 февраля, в пермской краевой библиотеке им. Горького открылась выставка, посвященная великому ученому.Экспозиция «С думою о благе российском» (12+) посвящена 190-летию Д. И. Менделеева и 155-летию создания им Периодической таблицы химических элементов.Демонстрируются труды русского ученого, причем не только по химии. Менделеев - автор исследований по физике, метрологии, метеорологии, экономике, сельскому хозяйству, химической технологии, народному просвещению и другим наукам, связанным с потребностями развития России. Это работы ученого в книгах «Границ познанию предвидеть невозможно», «С думою о благе российском», «К познанию России», «Заветные мысли». Литература о жизни и деятельности Менделеева, его мировоззрении представлена книгами из серий «Жизнь замечательных людей», «Научное наследство», «Неформальные биографии». Об истории создания Периодической таблицы химических элементов и ее развитии рассказывают издания Б. Кедрова «День одного великого открытия», Д. Трифонова «Как были открыты химические элементы», С. Альтшуллера «Открытие химических элементов».Выставка открыта до конца февраля в фойе 1 этажа.