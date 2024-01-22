Валерий Сухих принял участие в выездном приеме граждан

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров, председатель краевого парламента Валерий Сухих и представители правоохранительных органов региона провели совместные выездные приемы жителей.Приемы прошли в Верещагинском и Сивинском округах. К руководителям обратились 19 человек. Жители задали вопросы о благоустройстве территорий, питании детей-школьников, транспортной доступности, тарифах на коммунальные услуги, газификации, а также вопросы, связанные с нарушением прав инвалидов и жилищных прав граждан и др.В ходе приема территориальным прокурорам были даны поручения о незамедлительной проверке по этим обращениям и принятии соответствующих мер. Жители получили консультации и разъяснения о нормах федерального законодательства. Кроме этого, их вопросы были взяты на контроль.Как отметил председатель Законодательного cобрания Прикамья Валерий Сухих, для жителей важно иметь возможность задать вопросы напрямую руководителям профильных организаций и ведомств. «В свою очередь, нам, парламентариям, такие приемы позволяют получить обратную связь от жителей, понять, как работают законы на местах, и определить вектор дальнейшей работы по совершенствованию регионального законодательства», – подчеркнул Валерий Сухих.