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Меры принудительного исполнения обеспечили выплату компенсации за бездействие управляющей компании

10.20 Вторник, 30 января 2024
Жительница г. Березники обратилась в суд с требованием обязать управляющую компанию возместить расходы, понесенные из-за бездействия юридического лица. Длительное время женщина боролась с потенциально опасным грибком в кладовке и одной из комнат жилого помещения.

Многочисленные акты осмотра жилища свидетельствовали о том, что причиной «черной плесени» является состояние межпанельных швов фасада здания. Представители компании неоднократно обещали собственнице произвести восстановительные работы, но выполнять свои обязанности по содержанию общедомового имущества не торопились. За это время гражданка успела сделать два ремонта в попытках избавиться от коммунальной проблемы, но грибок вновь проявлялся в квартире. На многочисленные претензии управляющая компания отвечала молчанием, и женщине ничего не оставалось, как заявить гражданский иск в защиту своих прав и интересов.

Изучив предоставленные доказательства и результаты экспертиз, слуги Фемиды постановили взыскать с ООО «Околица» порядка 170 тыс. рублей. В эту сумму вошли расходы истца на восстановительный ремонт в квартире, компенсация за понесенные нравственные страдания, оплата юридических и экспертных услуг, а также штраф за нарушение законодательства о защите прав потребителей.

Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Одновременно с уведомлением директора организации-должника о возбуждении исполнительного производства, его предупредили о негативных последствиях неисполнения решения суда. Но в срок финансовые обязательства погашены не были. Сотрудник ведомства вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах юридического лица. Данная мера принудительного исполнения помогла восстановить права гражданки. Вся присужденная ей сумма была взыскана в полном объеме.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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