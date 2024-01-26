«Уралкалий» подписал соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в Березниках

Марина Тушина © Вечерние ведомости

«Уралкалий» заключил соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Березники». В церемонии участвовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор компании Виталий Лаук.Соглашение направлено на повышение доступности, комфорта и удобства услуг по оказанию пассажирских перевозок для населения муниципального образования, а также обновление парка городского пассажирского транспорта общего пользования.В рамках подписанного соглашения компания окажет финансовую поддержку в обновлении подвижного состава в размере 300 млн рублей. Пермский край принимает на себя обязательства по оказанию содействия компании и органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных с реализацией соглашения.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:- ПАО «Уралкалий» является социально ответственным бизнесом. Компания оказывает поддержку в развитии инфраструктуры в городах присутствия, реализации проектов в спортивной, культурной, образовательной областях, сфере здравоохранения. Приобретение и передача автобусов городу Березники — один из примеров такой деятельности.Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:- Для «Уралкалия» вопросы развития городов присутствия — в приоритете. В целях реализации социального проекта, который направлен в том числе и на улучшение качества жизни жителей, мы подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому автобусный парк в городе будет модернизирован и обновлен.