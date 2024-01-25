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За год в Прикамье введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров индивидуального жилья

12.49 Понедельник, 29 января 2024
В 2023 году Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на государственный кадастровый учет 10 187 индивидуальных жилых домов. Это на 9% больше, чем в 2022 году. Общая площадь построенных домов составила 1 246 779 квадратных метров.

В целом по России введено в эксплуатацию около 59 млн кв. м индивидуального жилищного строительства, что стало рекордным показателем за всю историю России.

Лидерами по вводу ИЖС за 2023 год являются Пермский муниципальный округ, г. Пермь, Краснокамский, Кунгурский, Соликамский, Чайковский городские округа.

Жители Прикамья чаще всего при строительстве жилых домов используют дерево, бетонные блоки, кирпич, реже - панельные дома. В приоритете - двухэтажные дома.

Информация о свободных участках размещается на публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для стройки». Здесь можно выбрать интересующий участок и получить о нем сведения, а также рассчитать потенциальную стоимость и спрогнозировать будущие налоги. Кроме того, здесь же можно направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа.

Сейчас в регионе под жилую застройку сформирован 2521 земельный участок общей площадью 1535 гектаров на территории всех муниципальных образований Пермского края. Больше возможностей выбора земли для жилищного строительства представлено в Березовском муниципальном округе – здесь доступны 200 гектаров, в Лысьвенском городском округе – 185 гектаров и Юрлинском муниципальном округе – 143 гектара.

Всего с помощью сервиса «Земля для стройки» в Пермском крае уже предоставлено 549 земельных участков.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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