В Пермском крае судебные приставы приостановили взыскание долгов с более чем 2 тысяч участников СВО

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году в Пермском крае по заявлениям 2 105 граждан, призванных на военную службу, и членов их семей, приостановлено 3 695 исполнительных производств на общую сумму более 507 млн рублей.Напомним, что меры поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, приняты на федеральном уровне. Причем, касаются они как мобилизованных граждан, так и тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.В соответствии с действующим законодательством, исполнительные производства в отношении данных граждан подлежат приостановлению. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются. Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.После заключения контракта для приостановления исполнительного производства необходимо направить в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, соответствующее ходатайство. Также ГУФССП России по Пермскому краю организовано взаимодействие с краевым военным комиссариатом в части нахождения судебных приставов-исполнителей на призывных пунктах с целью ведения разъяснительной работы с гражданами, проходящими военную службу. Им предоставляется возможность на месте заполнить и подать заявление о приостановлении исполнительных производств. Дважды в месяц сотрудники Главного управления совместно с представителями муниципальных и федеральных органов власти принимают участие в расширенных приемах родственников мобилизованных и участников СВО, где родные и близкие также имеют возможность ходатайствовать о приостановлении исполнительного производства в отношении военнослужащих.