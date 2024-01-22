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В Пермском крае судебные приставы приостановили взыскание долгов с более чем 2 тысяч участников СВО

10.20 Понедельник, 29 января 2024
В 2023 году в Пермском крае по заявлениям 2 105 граждан, призванных на военную службу, и членов их семей, приостановлено 3 695 исполнительных производств на общую сумму более 507 млн рублей.

Напомним, что меры поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, приняты на федеральном уровне. Причем, касаются они как мобилизованных граждан, так и тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

В соответствии с действующим законодательством, исполнительные производства в отношении данных граждан подлежат приостановлению. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются. Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

После заключения контракта для приостановления исполнительного производства необходимо направить в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, соответствующее ходатайство. Также ГУФССП России по Пермскому краю организовано взаимодействие с краевым военным комиссариатом в части нахождения судебных приставов-исполнителей на призывных пунктах с целью ведения разъяснительной работы с гражданами, проходящими военную службу. Им предоставляется возможность на месте заполнить и подать заявление о приостановлении исполнительных производств. Дважды в месяц сотрудники Главного управления совместно с представителями муниципальных и федеральных органов власти принимают участие в расширенных приемах родственников мобилизованных и участников СВО, где родные и близкие также имеют возможность ходатайствовать о приостановлении исполнительного производства в отношении военнослужащих.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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