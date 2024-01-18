Новые правила упростят порядок оформления перепланировки помещений в многоквартирном доме

Марина Осипова © Вечерние ведомости

19 декабря 2023 года принят закон, меняющий порядок перепланировки помещений в многоквартирном доме. Изменились также правила перевода жилого помещения в нежилое и наоборот, если при этом требуется его переустройство или перепланировка.Правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Они распространяются на работы, которые будут завершены после 1 апреля 2024 года и проводились в соответствии с решением о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение либо решением о согласовании перепланировки помещения в многоквартирном доме, принятыми до этой даты.«Собственник помещения в многоквартирном доме по завершении его переустройства или перепланировки должен будет заказать у кадастрового инженера технический план измененного помещения, - объясняет Марина Суворова, начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю. - План и уведомление о завершении этих работ собственник направляет в орган, уполномоченный на согласование перепланировки и переустройства помещений. Например, в г. Перми – это районные администрации.Эти уполномоченные органы после рассмотрения документов утверждают акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки. Также они принимают решение о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.Затем местная администрация направляет все документы, включая технический план, в Росреестр для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Таким образом, собственнику не нужно самому обращаться в Росреестр с заявлением о внесении изменений в реестр недвижимости».К сведению. Перепланировка помещения, а также перевод жилого помещения в нежилое и наоборот, для осуществления которого требовалось проведение перепланировки, считаются завершенными со дня внесения изменений в сведения ЕГРН.