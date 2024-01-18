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Новые правила упростят порядок оформления перепланировки помещений в многоквартирном доме

14.22 Пятница, 26 января 2024
19 декабря 2023 года принят закон, меняющий порядок перепланировки помещений в многоквартирном доме. Изменились также правила перевода жилого помещения в нежилое и наоборот, если при этом требуется его переустройство или перепланировка.

Правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Они распространяются на работы, которые будут завершены после 1 апреля 2024 года и проводились в соответствии с решением о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение либо решением о согласовании перепланировки помещения в многоквартирном доме, принятыми до этой даты.

«Собственник помещения в многоквартирном доме по завершении его переустройства или перепланировки должен будет заказать у кадастрового инженера технический план измененного помещения, - объясняет Марина Суворова, начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю. - План и уведомление о завершении этих работ собственник направляет в орган, уполномоченный на согласование перепланировки и переустройства помещений. Например, в г. Перми – это районные администрации.

Эти уполномоченные органы после рассмотрения документов утверждают акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки. Также они принимают решение о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.

Затем местная администрация направляет все документы, включая технический план, в Росреестр для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Таким образом, собственнику не нужно самому обращаться в Росреестр с заявлением о внесении изменений в реестр недвижимости».

К сведению. Перепланировка помещения, а также перевод жилого помещения в нежилое и наоборот, для осуществления которого требовалось проведение перепланировки, считаются завершенными со дня внесения изменений в сведения ЕГРН.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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