Судебные приставы Пермского края пополнили бюджет на 1,5 млрд рублей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году судебными приставами Пермского края перечислено в бюджет около 1 млрд 592 млн рублей задолженности по налогам.Всего с начала года на исполнении в ГУФССП России по Пермскому краю находилось более 177 тысяч исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков, это на 38% меньше, чем в 2022 году. Окончено и прекращено в минувшем году более 67 тысяч исполнительных производств данной категории.К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества.В минувшем году в рамках взыскания налоговых задолженностей судебными приставами Прикамья произведено более 2 тысяч арестов имущества на общую сумму более 237 млн рублей.