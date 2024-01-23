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Судебные приставы Пермского края пополнили бюджет на 1,5 млрд рублей
В 2023 году судебными приставами Пермского края перечислено в бюджет около 1 млрд 592 млн рублей задолженности по налогам.
Всего с начала года на исполнении в ГУФССП России по Пермскому краю находилось более 177 тысяч исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков, это на 38% меньше, чем в 2022 году. Окончено и прекращено в минувшем году более 67 тысяч исполнительных производств данной категории.
К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества.
В минувшем году в рамках взыскания налоговых задолженностей судебными приставами Прикамья произведено более 2 тысяч арестов имущества на общую сумму более 237 млн рублей.
Всего с начала года на исполнении в ГУФССП России по Пермскому краю находилось более 177 тысяч исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков, это на 38% меньше, чем в 2022 году. Окончено и прекращено в минувшем году более 67 тысяч исполнительных производств данной категории.
К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества.
В минувшем году в рамках взыскания налоговых задолженностей судебными приставами Прикамья произведено более 2 тысяч арестов имущества на общую сумму более 237 млн рублей.
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