Кино и дизайн: «Горьковка» приглашает на уикенд

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького в выходные откроет выставку и покажет фильм.27 января в 15:30 состоится презентация выставки студенческих работ «Дизайн-проект фирменного стиля» (6+). Это курсовые студентов Пермского техникума промышленных и информационных технологий имени Б. Изгагина, где готовят специалистов в области графического дизайна. Экспозиция может вдохновить дизайнеров, художников и людей, увлеченных рисованием и психологией. Выставку курируют кандидат педагогических наук, мастер восточной живописи Сергей Болховитинов и руководитель художественного и методического отделения Наталья Ковина.Выставка продлится по 15 марта в фойе 4 этажа.28 января в 13:00 начнется встреча киноклуба «Наше любимое кино» (0+). Клуб посвящен юбилею киноконцерна «Мосфильм» и Году семьи. Ежемесячно на встречах клуба будут показывать семейные киноленты прошлого и настоящего. После просмотра зрителей ждет обсуждение. На первой встрече киноклуба будет показан фильм «Старый Новый год» (1980 г.) по одноименной пьесе М. Рощина.Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж).