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Валерий Сухих: Экоповестка стала частью жизни нашего общества

13.22 Четверг, 25 января 2024
zsperm.ru
В экоповестку региона вовлечён каждый второй житель Прикамья. Об этом рассказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович в рамках «правительственного часа». Его доклад был посвящён реализации региональной программы «Экология».

Государственная программа «Экология» реализуется на территории Пермского края с 2022 года. Её цель – повышение качества окружающей среды.

Кроме этого, регион участвует в национальном проекте «Экология». Так, в рамках проекта «Чистая страна» уже привлечено более 750 млн рублей из федерального бюджета для ликвидации свалок на территории трех муниципалитетов Прикамья. По словам министра, по проекту сохранения водных объектов удалось улучшить качество жизни для более чем 160 тысяч пермяков. Это произошло за счет проведения мероприятий по борьбе с паводками.

Дмитрий Беланович отметил принятый в прошлом году региональный закон о формировании экологический культуры. В рамках экопросвещения минприроды Прикамья провело более 13 тысяч мероприятий, участниками которых стали более 1,4 млн человек.

В 2022-2023 гг. профильное министерство участвовало в разработке и создании новых экологических территорий. В Перми были созданы экопарки в долинах малых рек. В планах ведомства – включение в особо охраняемые природные территории (ООПТ) долин рек Мулянки и Ивы.

Для контроля за сохранностью ООТП и лесных ресурсов минприроды расширяет систему видеомониторинга, закупает лесопожарную технику и лесохозяйственное оборудование. К концу 2023 система видеомониторинга охватывала более 4 млн га леса.

По словам председателя Законодательного собрания Прикамья Валерия Сухих, забота о природе – одна из приоритетных задач. «Экоповестка стала частью жизни нашего общества и сегодня во многом диктует принятие тех или иных решений. Сегодня мы на законодательном уровне говорим о важности сохранения природных ресурсов, закрепляем положения об экологической культуре и просвещении», – отметил спикер.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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