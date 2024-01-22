Валерий Сухих: Важно учитывать потребности предпринимателей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Депутаты краевого парламента одобрили проект постановления о поддержке ряда субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Законодательную инициативу ранее предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Федеральным парламентариям предлагается предоставить финансовую поддержку для производителей лимонадов и напитков, которые изготовлены на основе воды или минеральной воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа, а также для тех, кто реализует такую продукцию. Сейчас предприниматели не могут её получить, так как этот вид товара является подакцизным. Кроме этого, запрет на оказание финансовой поддержки распространяется только на субъекты малого и среднего предпринимательства. Крупные предприятия могут получать такую поддержку.Согласно представленным документам, на территории страны зарегистрировано более трех тысяч субъектов МСП, основой вид деятельности которых – производство и реализация сахаросодержащих напитков. В Пермском крае таких производителей 49.По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, поддержка бизнеса – одно из приоритетных направлений экономической политики региона. «Несмотря на непростые экономические условия, предприниматели Прикамья продолжают создавать рабочие места и модернизировать производство, адаптируясь к вызовам времени. Без государственной поддержки справиться с этим сложно, поэтому для комфортного ведения бизнеса важно учитывать потребности предпринимателей», – отметил спикер.