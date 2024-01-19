Валерий Сухих: Программа востребована, а значит, должна быть продолжена

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Прикамье стартует газификация северных территорий. Об этом рассказал региональный министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин в рамках «правительственного часа» на заседании краевого парламента. Глава ведомства подвел промежуточные итоги программы газификации Пермского края 2021-25 гг.Артём Балахнин анонсировал начало первого этапа газификации северных территорий. По его словам, в феврале ведомство ожидает положительное заключение на строительство первого межпоселкого газопровода. До 2027 года планируется реализовать три этапа, часть работ будет реализована в рамках программы газификации в период 2026-30 гг.:- Первый этап: г. Соликамск – с. Губдор – п. Березовая Старица – п. Рябинино – с. Сергово – г. Чердынь;- Второй этап: г. Чердынь – с. Покча – д. Езова – с. Вильгорд – с. Кангорт – с. Бигичи – с. Искор – р.п. Ныроб;- Третий этап: с. Гудбор – д. Нижняя Язьва – г. Красновишерск.Всего по программе газификации в период 2021-25 гг. в Прикамье запланировано строительство 55 межпоселковых газопроводов. В прошлом году было построено 46 газопроводов, в том числе шесть межпоселковых – в Осинском, Лысьвенском, Частинском, Большесосновском, Чайковском, Кишертском и Карагайском округах. При этом темпы строительства данных объектов выросли более чем в два раза по сравнению с 2022 годом.В этом году планируется построить ещё шесть межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 131 км. Благодаря этому 23 населенных пункта Очерского, Суксунского и Чайковского округов получат возможность для подключения к газу.Как отметил Артём Балахнин, особое внимание в регионе уделяется реализации программы догазификации, которая стартовала в апреле 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятия по догазификации реализуются в 532 населенных пунктах. За все время действия программы подано порядка 75,4 тыс. заявок, заключено более 52,2 тыс. договоров на догазификацию, для почти 41,3 тыс. домовладений уже обеспечена возможность подключения.По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, успех Пермского края в реализации программы – результат эффективного сотрудничества региона с ПАО «Газпром». «Наше взаимодействие позволило реализовать масштабную работу, которая отвечает запросам наших жителей в самых разных, даже отдаленных территориях. Программа востребована, а значит, должна быть продолжена. Большое значение для наших граждан имеют также программа догазификации и региональные льготы на подключение оборудования. Это ощутимая помощь для многих прикамцев», – отметил спикер.В этом году перечень категорий граждан, которым доступны льготы на подключение и приобретение оборудования был расширен. В него входят:- Ветераны ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, а также члены семей умерших (погибших) ветеранов ВОВ, ветеранов и инвалидных боевых действий;- Многодетные семьи;- Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане;- Участники СВО и члены их семей;- Инвалиды I группы;- Лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами.Также было отмечено, что в этом году будет скорректирована генеральная схема газоснабжения. Это позволит актуализировать перечень населенных пунктов, где планируется провести газ, а также данные о них. Ранее представители министерства сообщили, что ведомство уже начало переговоры с муниципалитетами, промежуточные итоги будут представлены на профильном комитете краевого парламента. Парламентарии подняли вопрос в связи с обращениями органов местного самоуправления. Кроме того, такая корректировка должна проводиться раз в пять лет.