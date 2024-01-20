Валерий Сухих: Молодежный парламент остается эффективной площадкой для самореализации молодых людей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Молодые парламентарии представили итоги своей работы за прошлый год своим старшим коллегам.Одним из главных итогов работы стал первый законопроект, разработанный Молодежным парламентом и принятый депутатами Законодательного собрания в ноябре. Напомним, Молодежный парламент предложил изменить критерии отбора при назначении стипендии для студентов Прикамья. Процент допустимых оценок «хорошо», необходимый для получения выплаты, увеличился с 5% до 25%. Закон был принят, а его действие начнется со следующего учебного года.Молодые парламентарии также выступили соавторами разработки критериев для оценки проектов инициативного бюджетирования Пермского края. Напомним, в 2023 году молодежь была выделена в отдельную группу инициаторов, которые могут получить финансирование на реализацию собственных проектов по развитию территорий.Благодаря проекту «Школа молодого политика» члены муниципальных молодежных парламентов прошли обучение и узнали о новых направлениях инициативного бюджетирования, познакомились с возможностями грантовой поддержки своих идей, а также разработали проекты по улучшению жизни в территориях.Молодежный парламент неоднократно обращался к теме защиты здоровья подрастающего поколения, в том числе в части исполнения федеральных законов. В частности, речь идет о запрете продажи вейпов и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Совместно с Главным управлением МВД России по Пермскому краю было проведено несколько рейдов по точкам продаж, а на пленарном заседании Молпарламента этот вопрос обсуждался с управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.«В этом году молодые парламентарии представили достойные результаты в законотворчестве. Молодежный парламент остается эффективной площадкой для самореализации молодежи Прикамья, представлении её интересов на уровне региона», – отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.Как отметил председатель Молодежного парламента Арсений Коротовских, в регионе продолжается развитие молодежного парламентского движения. В 2023 год в Пермском крае начали свою работу новые составы молодежных парламентов в 21 территории Пермского края. Всего же в Прикамье работает 34 муниципальных молодежных парламента. По словам Арсения Коротовских, одна из целей на 2024 год – создать молодежные парламенты в каждой территории Пермского края.