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Валерий Сухих: Молодежный парламент остается эффективной площадкой для самореализации молодых людей
zsperm.ru
Молодые парламентарии представили итоги своей работы за прошлый год своим старшим коллегам.
Одним из главных итогов работы стал первый законопроект, разработанный Молодежным парламентом и принятый депутатами Законодательного собрания в ноябре. Напомним, Молодежный парламент предложил изменить критерии отбора при назначении стипендии для студентов Прикамья. Процент допустимых оценок «хорошо», необходимый для получения выплаты, увеличился с 5% до 25%. Закон был принят, а его действие начнется со следующего учебного года.
Молодые парламентарии также выступили соавторами разработки критериев для оценки проектов инициативного бюджетирования Пермского края. Напомним, в 2023 году молодежь была выделена в отдельную группу инициаторов, которые могут получить финансирование на реализацию собственных проектов по развитию территорий.
Благодаря проекту «Школа молодого политика» члены муниципальных молодежных парламентов прошли обучение и узнали о новых направлениях инициативного бюджетирования, познакомились с возможностями грантовой поддержки своих идей, а также разработали проекты по улучшению жизни в территориях.
Молодежный парламент неоднократно обращался к теме защиты здоровья подрастающего поколения, в том числе в части исполнения федеральных законов. В частности, речь идет о запрете продажи вейпов и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Совместно с Главным управлением МВД России по Пермскому краю было проведено несколько рейдов по точкам продаж, а на пленарном заседании Молпарламента этот вопрос обсуждался с управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«В этом году молодые парламентарии представили достойные результаты в законотворчестве. Молодежный парламент остается эффективной площадкой для самореализации молодежи Прикамья, представлении её интересов на уровне региона», – отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
Как отметил председатель Молодежного парламента Арсений Коротовских, в регионе продолжается развитие молодежного парламентского движения. В 2023 год в Пермском крае начали свою работу новые составы молодежных парламентов в 21 территории Пермского края. Всего же в Прикамье работает 34 муниципальных молодежных парламента. По словам Арсения Коротовских, одна из целей на 2024 год – создать молодежные парламенты в каждой территории Пермского края.
Одним из главных итогов работы стал первый законопроект, разработанный Молодежным парламентом и принятый депутатами Законодательного собрания в ноябре. Напомним, Молодежный парламент предложил изменить критерии отбора при назначении стипендии для студентов Прикамья. Процент допустимых оценок «хорошо», необходимый для получения выплаты, увеличился с 5% до 25%. Закон был принят, а его действие начнется со следующего учебного года.
Молодые парламентарии также выступили соавторами разработки критериев для оценки проектов инициативного бюджетирования Пермского края. Напомним, в 2023 году молодежь была выделена в отдельную группу инициаторов, которые могут получить финансирование на реализацию собственных проектов по развитию территорий.
Благодаря проекту «Школа молодого политика» члены муниципальных молодежных парламентов прошли обучение и узнали о новых направлениях инициативного бюджетирования, познакомились с возможностями грантовой поддержки своих идей, а также разработали проекты по улучшению жизни в территориях.
Молодежный парламент неоднократно обращался к теме защиты здоровья подрастающего поколения, в том числе в части исполнения федеральных законов. В частности, речь идет о запрете продажи вейпов и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Совместно с Главным управлением МВД России по Пермскому краю было проведено несколько рейдов по точкам продаж, а на пленарном заседании Молпарламента этот вопрос обсуждался с управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«В этом году молодые парламентарии представили достойные результаты в законотворчестве. Молодежный парламент остается эффективной площадкой для самореализации молодежи Прикамья, представлении её интересов на уровне региона», – отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
Как отметил председатель Молодежного парламента Арсений Коротовских, в регионе продолжается развитие молодежного парламентского движения. В 2023 год в Пермском крае начали свою работу новые составы молодежных парламентов в 21 территории Пермского края. Всего же в Прикамье работает 34 муниципальных молодежных парламента. По словам Арсения Коротовских, одна из целей на 2024 год – создать молодежные парламенты в каждой территории Пермского края.
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