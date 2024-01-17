Валерий Сухих: Кадровый вопрос в медицине – один из самых чувствительных

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Депутаты краевого парламента в первом чтении приняли проект закона об увеличении размеров дополнительных выплат для студентов, которые заключили договоры о целевом обучении с министерством здравоохранения. Законопроект внесен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Документ предполагает внесение изменений в закон о мерах поддержки обучающихся, заключивших с министерством здравоохранения Пермского края договоры о целевом обучении. Так, предлагается студентам, обучающимся по программам специалитета или бакалавриата, установить размер выплат: 8 тысяч рублей – первый семестр каждого учебного года, 14 тысяч рублей – второй семестр каждого учебного года. Для обучающихся по программам ординатуры: 28 тысяч рублей – первый семестр каждого учебного года, 49 тысяч рублей – второй семестр каждого учебного года.Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, в регионе продолжается системная работа по привлечению кадров в сферу здравоохранения. «Кадровый вопрос в медицине – один из самых чувствительных для отрасли и всего края в целом. Для его решения нужен комплексный подход. За последние годы выросли контрольные цифры приема в наш медицинский вуз, были приняты новые законопроекты о предоставлении бесплатных земельных участков, продолжилась реализация федеральных и региональных программ по поддержке врачей и фельдшеров. Повышение размеров выплат для «целевиков» – логичный шаг в региональной политике по привлечению медицинских кадров», – подчеркнул спикер.Во втором чтении проект закона будет рассмотрен в феврале. После его окончательного принятия увеличенные стипендии будут выплачиваться уже в этом году.