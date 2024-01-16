Валерий Сухих: Молодежь всё больше участвует в жизни региона

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В Премии краевого парламента «Право и общество» появилась новая номинация. Теперь журналисты смогут заявить на конкурс материалы о событиях в сфере молодежной политики. Соответствующий проект постановления одобрили депутаты Законодательного Собрания.Ежегодно краевой парламент проводит конкурс на соискание Премии «Право и общество в Прикамье». Она вручается за профессиональный вклад в развитие общественно-политической журналистики и информационное освещение деятельности представительных органов на территории Пермского края. Принять участие в конкурсе могут журналисты печатных и электронных средств массовой информации, интернет-изданий.Премия присуждается по семи номинациям: краевые печатные и электронные средства массовой информации, интернет-издания, фотография и фоторепортаж, дебют года и муниципальные печатные и электронные средства массовой информации. С этого года вводится специальная номинация «Молодежная повестка» для журналистов, освещающих события в сфере молодежной политики.По словам председателя Законодательного Собрания Прикамья Валерия Сухих, необходимость такого решения продиктована нынешним положением молодежи в общественно-политической жизни региона. «Молодежь всё больше участвует в жизни региона. На уровне всего региона и в отдельных территориях молодые люди предлагают и реализуют собственные инициативы, которые работают на развитие Прикамья и благополучие его жителей. Краевые власти поддерживают эти стремления, а их положительный эффект обязательно должен находить отражение в местных и региональных средствах массовой информации», – отметил Валерий Сухих.На протяжении пяти лет Законодательное Собрание отмечает лучших политических обозревателей региональных и муниципальных средств массовой информации. За эти годы на конкурс поступило более полутора тысяч материалов. Ежегодно лидерами по количеству заявок становятся муниципальные редакции.Прием заявок на Премию в этом году начнется 1 февраля. Информация о проведении конкурса будет размещена на сайте Законодательного Собрания.