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Валерий Сухих принял участие в заседании коллегии ГУ МВД России по Пермскому краю

16.38 Среда, 24 января 2024
zsperm.ru
Сегодня, 24 января, в ГУ МВД России по Пермскому краю прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2023 год.

В заседании приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, начальник регионального МВД генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих, председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, руководители силовых ведомств региона, председатель Общественного совета при главке Алексей Гоголев и другие приглашенные лица.

Александр Щеглов представил статистику по раскрытию преступлений за прошлый год. Начальник регионального МВД отметил, что в 2023 году особое внимание уделено пресечению преступных схем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. Раскрываемость таких преступлений в Пермском крае выше, чем по стране и Приволжскому федеральному округу.

Также на заседании коллеги отметили работу по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период таких значимых мероприятий, как празднование 300-летия Перми и международный форум «Россия – спортивная держава», в которых приняло участие более 3 млн человек.

Начальник краевого МВД также обозначил важные направления деятельности на 2024 год. Одним из них Александр Щеглов выделил обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения выборов президента Российской Федерации.

Планируется, что доклад Александра Щеглова об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Пермского края за 2023 год будет заслушан депутатами Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании в феврале.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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