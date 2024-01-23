Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли передать право аренды земельного участка в залог

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Можно ли заложить право аренды земли для дальнейшего строительства на ней жилого дома? С таким вопросом обратился пермяк в Управление Росреестра по Пермскому краю на официальной странице ведомства «ВКонтакте».«По общему правилу право аренды земли можно заложить с согласия собственника в пределах срока договора аренды. Например, если договор аренды заключен на 3 года, то и залог права аренды по договору должен быть на срок 3 года, - объясняет начальник отдела регистрации государственной недвижимости Ольга Середа. - По сути, залог права аренды земельного участка – это ипотечный договор, который означает, что имущественные права станут гарантом возврата денежных средств залогодержателю.Законодательство РФ говорит о том, что передать право аренды в залог можно, если это не противоречит условиям заключенного соглашения, не идет вразрез с желанием владельца земли и не противоречит закону.Если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, договор аренды заключен сроком до пяти лет, необходимо получить согласие арендодателя на передачу в залог права аренды.Если договор аренды заключен на срок более пяти лет, согласия на передачу в залог права аренды не требуется, но арендодателя необходимо уведомить».Форма согласия на передачу в залог права аренды законом не установлена. Арендодатель может выразить свое согласие на залог права аренды любым способом.Если арендодатель - орган публично-правового образования, согласие должно быть выражено в письменной форме - в виде ненормативного правового акта, письма и т.п.Прочитать по теме. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (п. 1.1. ст. 62), Земельный кодекс РФ (ст. 22 «Аренда земельных участков»), Гражданский кодекс РФ (ст. 615 «Пользование арендованным имуществом»).