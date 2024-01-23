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Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли передать право аренды земельного участка в залог
Можно ли заложить право аренды земли для дальнейшего строительства на ней жилого дома? С таким вопросом обратился пермяк в Управление Росреестра по Пермскому краю на официальной странице ведомства «ВКонтакте».
«По общему правилу право аренды земли можно заложить с согласия собственника в пределах срока договора аренды. Например, если договор аренды заключен на 3 года, то и залог права аренды по договору должен быть на срок 3 года, - объясняет начальник отдела регистрации государственной недвижимости Ольга Середа. - По сути, залог права аренды земельного участка – это ипотечный договор, который означает, что имущественные права станут гарантом возврата денежных средств залогодержателю.
Законодательство РФ говорит о том, что передать право аренды в залог можно, если это не противоречит условиям заключенного соглашения, не идет вразрез с желанием владельца земли и не противоречит закону.
Если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, договор аренды заключен сроком до пяти лет, необходимо получить согласие арендодателя на передачу в залог права аренды.
Если договор аренды заключен на срок более пяти лет, согласия на передачу в залог права аренды не требуется, но арендодателя необходимо уведомить».
Форма согласия на передачу в залог права аренды законом не установлена. Арендодатель может выразить свое согласие на залог права аренды любым способом.
Если арендодатель - орган публично-правового образования, согласие должно быть выражено в письменной форме - в виде ненормативного правового акта, письма и т.п.
Прочитать по теме. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (п. 1.1. ст. 62), Земельный кодекс РФ (ст. 22 «Аренда земельных участков»), Гражданский кодекс РФ (ст. 615 «Пользование арендованным имуществом»).
«По общему правилу право аренды земли можно заложить с согласия собственника в пределах срока договора аренды. Например, если договор аренды заключен на 3 года, то и залог права аренды по договору должен быть на срок 3 года, - объясняет начальник отдела регистрации государственной недвижимости Ольга Середа. - По сути, залог права аренды земельного участка – это ипотечный договор, который означает, что имущественные права станут гарантом возврата денежных средств залогодержателю.
Законодательство РФ говорит о том, что передать право аренды в залог можно, если это не противоречит условиям заключенного соглашения, не идет вразрез с желанием владельца земли и не противоречит закону.
Если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, договор аренды заключен сроком до пяти лет, необходимо получить согласие арендодателя на передачу в залог права аренды.
Если договор аренды заключен на срок более пяти лет, согласия на передачу в залог права аренды не требуется, но арендодателя необходимо уведомить».
Форма согласия на передачу в залог права аренды законом не установлена. Арендодатель может выразить свое согласие на залог права аренды любым способом.
Если арендодатель - орган публично-правового образования, согласие должно быть выражено в письменной форме - в виде ненормативного правового акта, письма и т.п.
Прочитать по теме. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (п. 1.1. ст. 62), Земельный кодекс РФ (ст. 22 «Аренда земельных участков»), Гражданский кодекс РФ (ст. 615 «Пользование арендованным имуществом»).
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