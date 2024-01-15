Судебные приставы Пермского края: прожиточный минимум можно сохранить!

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 1 января 2024 года в Пермском крае установлены величины прожиточного минимума. Для трудоспособного населения его размер составляет 15 497 рублей, для пенсионеров — 12 227 рублей.В рамках исполнительного производства можно оставить эти деньги неприкосновенными от взысканий, подав заявление на сохранение прожиточного минимума. Это можно сделать на личном приеме у судебного пристава-исполнителя, ведущего исполнительное производство. Сотрудник службы предоставит бланк заявления и поможет его заполнить. На основании содержащейся в заявлении информации будет вынесено соответствующее постановление, которое направят в банк, по месту работы должника или месту получения пенсии для последующего исполнения.Также пермяки могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник подскажет дальнейшие действия.В 2023 году на основании поступивших заявлений судебные приставы Пермского края сохранили прожиточный минимум в рамках более 17 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 2 млрд 355 млн рублей.