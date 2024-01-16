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Росреестр Прикамья разъясняет, как проверить квартиру перед покупкой по договору цессии
Жизненная ситуация: «Хотим купить квартиру в новостройке по договору уступки права требования. Как можно удостовериться в том, что продавец заключал договор участия в долевом строительстве (ДДУ) и вправе распоряжаться данной квартирой?»
Отвечает начальник отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Пермскому краю Екатерина Крохалева.
При покупке квартиры в недостроенном доме заключается договор участия в долевом строительстве. Чтобы утвердить право на еще не достроенную недвижимость, договор долевого участия регистрируется в Росреестре, сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Проверить сведения можно, запросив выписку из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. В выписке будет отражена информация обо всех зарегистрированных договорах долевого участия в строящемся доме.
Сведения из реестра недвижимости о зарегистрированных договорах долевого участия являются общедоступными. Любое заинтересованное лицо может обратиться с запросом и получить ее в полном объеме, предъявив паспорт гражданина РФ и внеся плату за предоставление сведений. Стоимость выписки 1740 рублей на бумажном носителе, если обращаться за ней в офисы МФЦ, и 820 рублей – в электронном виде через сервисы Росреестра.
Покупатель может сравнить сведения из выписки с договором долевого участия продавца.
В личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра эта информация не отражается, поскольку дом еще не построен и не поставлен на кадастровый учет. Поэтому продавец может подтвердить свое право на квартиру только договором долевого участия.
Отвечает начальник отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Пермскому краю Екатерина Крохалева.
При покупке квартиры в недостроенном доме заключается договор участия в долевом строительстве. Чтобы утвердить право на еще не достроенную недвижимость, договор долевого участия регистрируется в Росреестре, сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Проверить сведения можно, запросив выписку из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. В выписке будет отражена информация обо всех зарегистрированных договорах долевого участия в строящемся доме.
Сведения из реестра недвижимости о зарегистрированных договорах долевого участия являются общедоступными. Любое заинтересованное лицо может обратиться с запросом и получить ее в полном объеме, предъявив паспорт гражданина РФ и внеся плату за предоставление сведений. Стоимость выписки 1740 рублей на бумажном носителе, если обращаться за ней в офисы МФЦ, и 820 рублей – в электронном виде через сервисы Росреестра.
Покупатель может сравнить сведения из выписки с договором долевого участия продавца.
В личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра эта информация не отражается, поскольку дом еще не построен и не поставлен на кадастровый учет. Поэтому продавец может подтвердить свое право на квартиру только договором долевого участия.
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