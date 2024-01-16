Росреестр Прикамья разъясняет, как проверить квартиру перед покупкой по договору цессии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жизненная ситуация: «Хотим купить квартиру в новостройке по договору уступки права требования. Как можно удостовериться в том, что продавец заключал договор участия в долевом строительстве (ДДУ) и вправе распоряжаться данной квартирой?»Отвечает начальник отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Пермскому краю Екатерина Крохалева.При покупке квартиры в недостроенном доме заключается договор участия в долевом строительстве. Чтобы утвердить право на еще не достроенную недвижимость, договор долевого участия регистрируется в Росреестре, сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).Проверить сведения можно, запросив выписку из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. В выписке будет отражена информация обо всех зарегистрированных договорах долевого участия в строящемся доме.Сведения из реестра недвижимости о зарегистрированных договорах долевого участия являются общедоступными. Любое заинтересованное лицо может обратиться с запросом и получить ее в полном объеме, предъявив паспорт гражданина РФ и внеся плату за предоставление сведений. Стоимость выписки 1740 рублей на бумажном носителе, если обращаться за ней в офисы МФЦ, и 820 рублей – в электронном виде через сервисы Росреестра.Покупатель может сравнить сведения из выписки с договором долевого участия продавца.В личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра эта информация не отражается, поскольку дом еще не построен и не поставлен на кадастровый учет. Поэтому продавец может подтвердить свое право на квартиру только договором долевого участия.