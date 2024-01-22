Валерий Сухих: Важно вовлекать предприятия региона в реализацию политики корпоративного спорта

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Информацию о развитии корпоративного спорта в Пермском крае представила региональный министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова в рамках контрольного вопроса социального комитета.Так, по информации профильного министерства, с 2019 года Спартакиада трудящихся Пермского края проходит в новом фестивальном формате, благодаря чему в 2023 году её участниками стала 41 команда от организаций региона. Кроме этого, трудовые коллективы Пермского края принимают активное участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Звезда», пермском полумарафоне «Забег.РФ», «Пермском марафоне», всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут».Как отметила Татьяна Чеснокова, в вопросе корпоративного спорта важную роль играют профсоюзные организации на предприятиях. «Совместно с профсоюзными организациями мы сформулировали для себя цель – в течение трех лет увеличить количество участников Спартакиады трудящихся до 5 тысяч человек. Сегодня это более 2,5 тысячи человек. Думаю, что при поддержке профсоюзных команд получится поднять развитие корпоративного спорта на новый уровень», – рассказала министр.Напомним, ранее вопросы развития физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях региона депутаты краевого парламента поставили на контроль. Среди рекомендаций парламентарии предложили рассмотреть возможность принять отдельную программу по развитию корпоративного спорта в регионе. По информации профильного министерства, соответствующая программа уже разрабатывается на федеральном уровне. После её принятия будет подготовлена программа по развитию корпоративного спорта в Пермском крае.«Опыт крупнейших предприятий региона по развитию корпоративного спорта доказывает свою эффективность. Активность сотрудников, систематические занятия физической культурой оказывают положительные результаты на весь процесс работы организации, а главное – на здоровье жителей края. Важно продолжать развивать это направление и вовлекать как можно больше предприятий в реализацию политики корпоративного спорта», – отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.