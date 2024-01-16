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После мер принудительного исполнения пермская компания заменила некачественный автомобиль

09.57 Вторник, 23 января 2024
Приобретя иномарку стоимостью больше 3,5 млн рублей, пермяк не подозревал, что счастье от ее покупки будет недолгим. Во время диагностики транспортного средства специалисты сервисного центра зафиксировали шумы после полной остановки двигателя. Причиной стал неисправный гидротрансформатор и владельцу предложили заменить деталь.

Мужчина согласился, но ремонт затянулся из-за сроков поставки запчасти. После установки нового устройства пермяк усомнился в его оригинальности и обратился к дилеру с требованием заменить транспортное средство. В данной просьбе покупателю было отказано. За защитой своих прав он обратился сначала в суд, а затем к судебным приставам.

В отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ, обязывающий компанию по продаже автомобилей произвести замену ранее приобретенного Volkswagen Teramont Exclusive на транспортное средство аналогичной модели.

Сотрудником ведомства было возбуждено исполнительное производство, о чем представители фирмы-должника были уведомлены надлежащим образом. Также судебный пристав вынес постановление о запрете совершения регистрационных действий с транспортными средствами юридического лица, но это не ускорило процесс исполнения решения суда. Тогда работником органа принудительного исполнения с компании был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. После наложения штрафной санкции взыскателю было предоставлено новое транспортное средство.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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