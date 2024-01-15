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Валерий Сухих: Для эффективной работы органов власти обязательно необходим диалог с населением

15.20 Понедельник, 22 января 2024
zsperm.ru
Муниципальные паблики Прикамья обучили борьбе с фейками. На площадке краевого парламента прошел цикл семинаров по работе в соцсетях для председателей и сотрудников аппаратов представительных органов Прикамья, а также членов муниципальных молодежных парламентов. Специалисты Центра управления регионом Пермского края (ЦУР) рассказали о задачах госпабликов, борьбе с фейковыми новостями и создании контента.

Участниками семинара стали более 100 специалистов со всего региона. Специалисты ЦУРа говорили о ключевых задачах органов власти в социальных сетях. Администраторов госпабликов информировали о том, как определять фейковые новости и действовать в случае их распространения.

«Сегодня фейков становится всё больше и больше. Новые медиа часто подхватывают новости, зачастую не проведя должной проверки на достоверность. Именно поэтому мы говорим о госпабликах как о критической информационной инфраструктуре. Именно они остаются для людей источником достоверной и актуальной информации. Органы местного самоуправления являются ключевым звеном в коммуникации гражданина и власти. Муниципальные сотрудники работают «на земле» и не только хорошо знают местную проблематику, но зачастую знают многих жителей в лицо», – отметил руководитель Центра управления регионом Пермского края Алексей Бурков.

Кроме этого, на семинаре обсудили работу с сообщениями жителей в социальных сетях. Спикеры на примерах местных госпабликов показали, как информировать граждан о проблемах и сроках решения и как обращения граждан ложатся в основу управленческих решений на муниципальном и региональном уровне.

Председатель краевого парламента и Совета представительных органов Прикамья Валерий Сухих отметил, что для эффективной работы органов власти обязательно необходим диалог с населением. «Социальные сети сегодня стали той площадкой, где житель может оставить свое обращение и оперативно получить на него ответ из профильного ведомства. Такая оперативная обратная связь позволяет обеспечить эффективную работу власти на местах и решить многие проблемы», – отметил председатель.

Более года действует федеральный закон, согласно которому органы государственной власти обязуются создавать и вести официальные аккаунты в социальных сетях. По информации Совета представительных органов Пермского края, сегодня все муниципальные думы Прикамья создали свои страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отметим, ранее на площадке краевого парламента уже проходили обучающие семинары для председателей и сотрудников аппаратов муниципальных дум.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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