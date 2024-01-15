«Горьковка» приглашает пермяков на концерт «Пермь музыкальная»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

23 января в 16:00 в пермской краевой библиотеке им. Горького презентуют музыкальный сезон 2024 года.Выступят давние партнеры библиотеки - представители детской музыкальной школы № 8 «Рондо». Концерт пройдет в рамках музыкально-просветительской программы «Встреча с музыкой» и станет началом цикла мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею школы.Прозвучит музыка пермских авторов Д. Батина, С. Иванова, В. Куликова, И. Машукова, В. Пантуса, а также композиторов, чьи имена связаны с Прикамьем: Д. Кабалевского, Е. Крылатова, П. Чайковского, А. Хачатуряна.Автор идеи и ведущий мероприятия – директор школы «Рондо» Борис Гилев.Вход свободный, 6+. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).Организаторы приветствуют регистрацию по телефону +7(342) 236-01-89 (отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей).