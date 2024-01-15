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«Горьковка» приглашает пермяков на концерт «Пермь музыкальная»
23 января в 16:00 в пермской краевой библиотеке им. Горького презентуют музыкальный сезон 2024 года.
Выступят давние партнеры библиотеки - представители детской музыкальной школы № 8 «Рондо». Концерт пройдет в рамках музыкально-просветительской программы «Встреча с музыкой» и станет началом цикла мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею школы.
Прозвучит музыка пермских авторов Д. Батина, С. Иванова, В. Куликова, И. Машукова, В. Пантуса, а также композиторов, чьи имена связаны с Прикамьем: Д. Кабалевского, Е. Крылатова, П. Чайковского, А. Хачатуряна.
Автор идеи и ведущий мероприятия – директор школы «Рондо» Борис Гилев.
Вход свободный, 6+. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).
Организаторы приветствуют регистрацию по телефону +7(342) 236-01-89 (отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей).
Выступят давние партнеры библиотеки - представители детской музыкальной школы № 8 «Рондо». Концерт пройдет в рамках музыкально-просветительской программы «Встреча с музыкой» и станет началом цикла мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею школы.
Прозвучит музыка пермских авторов Д. Батина, С. Иванова, В. Куликова, И. Машукова, В. Пантуса, а также композиторов, чьи имена связаны с Прикамьем: Д. Кабалевского, Е. Крылатова, П. Чайковского, А. Хачатуряна.
Автор идеи и ведущий мероприятия – директор школы «Рондо» Борис Гилев.
Вход свободный, 6+. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).
Организаторы приветствуют регистрацию по телефону +7(342) 236-01-89 (отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей).
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