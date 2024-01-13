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В Пермском крае арест и реализация автомобилей должников позволили вернуть взыскателям более 125 млн рублей

10.01 Понедельник, 22 января 2024
В 2023 году судебными приставами Пермского края арестовано 1 323 автомобиля, принадлежащих должникам, общей стоимостью более 670 млн рублей. Большая часть подвергшихся аресту транспортных средств — иномарки.

Пытаясь избежать ареста, неплательщики нередко пытаются спрятать транспортные средства. Так, в минувшем году судебными приставами Прикамья было разыскано и арестовано 232 единицы автотранспорта.

Самые дорогостоящие автомобили, подвергшиеся аресту в связи с наличием крупных задолженностей - Mercedes-Benz 4 Matic Maybach, 2019 г.в. стоимостью 19 млн. рублей и PORSCHE MACAN 2019 г.в. стоимостью 4 млн. рублей.

Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев BMW X3 XDRIVE20D и Peugeot Traveller. В результате их продажи в первом случае взыскателю возвращена сумма в размере 2 млн 670 тысяч рублей, во втором — более 2 млн 55 тысяч рублей.

Всего на реализацию в прошлом году передан 761 автомобиль на сумму 292,5 млн. рублей, в результате продажи 256 транспортных средств выручено и перечислено взыскателям порядка 83 млн рублей. Еще 102 машины стоимостью более 43 млн рублей приняты взыскателями в счет погашения долга.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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