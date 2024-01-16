Стыд перед ребенком заставил прикамца понести заслуженное наказание

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Муки совести привели жителя г. Краснокамска к дверям отделения судебных приставов. Мужчина долгое время игнорировал свои отцовские обязанности и задолжал родному ребенку порядка 185 тыс. рублей. Все это время гражданин нигде не работал, предпочитал скрываться от работников органа принудительного исполнения, общение с родственниками не поддерживал.Сотрудники ведомства не оставляли попыток призвать должника к ответу и регулярно выходили по адресам, где мог находиться неплательщик. Судебные приставы оставляли для должника повестки о явке на прием и предупреждения об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Стараниями правоохранителей информация дошла до адресата и краснокамец добровольно явился в подразделение ведомства.В ходе опроса должник пояснил, что готов встать на путь исправления, первым шагом на котором стало официальное трудоустройство. Также мужчина признал свою вину и согласился понести заслуженное наказание. За нарушение ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей» мировой судья назначил правонарушителю 50 часов обязательных работ.В данный момент работодателю прикамца направлено постановление о взыскании ¼ части заработной платы, и на счет взыскателя уже начали поступать денежные средства. Судебные приставы продолжат отслеживать регулярность выплаты алиментов, в случае нарушения прав ребенка должника ждет уже уголовная ответственность.