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Под контролем судебных приставов защитные строения перешли в ведение государства

10.51 Четверг, 18 января 2024
Пермское подразделение Федерального агентства по управлению государственным имуществом отказалось принимать у признанного банкротом ОАО «Пермский свинокомплекс» объекты гражданской обороны. Представители Росимущества разъяснили, что, согласно имеющемуся договору, бомбоубежище и 320 противогазов были переданы руководству компании, которое несет за него полную ответственность, и разорвать данные правоотношения в одностороннем порядке контрагент не может.

Конкурсный управляющий процедурой банкротства обратился в суд с требованием решить вопрос с принадлежностью защитных сооружений.

Рассмотрев обстоятельства гражданского дела, суд пришел к выводу, что в связи с тем, что бомбоубежище является имуществом, изъятым из гражданского оборота, то оно не может быть включено в конкурсную массу должника и, как следствие, должно быть передано его собственнику. Исходя из этого, слуги Фемиды посчитали необоснованным отказ Территориального управления Росимущества и обязали принять все имущество у организации-банкрота в установленный законом срок.

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить представителей организации-должника в необходимости своевременно исполнить решение суда.
После того, как судебному приставу были предоставлены официальные документы, подтверждающие факт принятия всех указанных в решении суда объектов недвижимости и средств индивидуальной защиты, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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