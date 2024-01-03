Пермская «Горьковка» поможет правильно отметить Святки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В краевой библиотеке им. Горького открылась выставка «Зимние праздники народов Пермского края» (16+).Литература в экспозиции посвящена зимним обрядам и ритуальным действиям в период между православными праздниками Рождества и Крещения, когда проходят святочные вечера.Сборник «Святки» - это практические материалы для празднования «Святых вечеров»: колядки, хороводы, сценарии, гадания, игры, святочные рассказы, богатое нотное приложение.В статьях А. Черных «Изучение календарных праздников и обрядов русских Прикамья в конце XVIII – начале XX вв.» рассказывается о начале научного изучения календарных праздников и обрядов русских, о терминологии святочного ряженья в русских говорах Пермского Прикамья. Из этих материалов можно узнать, как гадали на зимние праздники коми-пермяки, коми-язьвинцы, русские, какие обычаи и традиции были у пермских татар, башкир и удмуртов.Выставка работает до конца января в информационно-культурном центре PERMIA на 1 этаже библиотеки Горького.