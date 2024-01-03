Возрастное ограничение 18+

Пермская «Горьковка» поможет правильно отметить Святки

13.54 Среда, 10 января 2024
В краевой библиотеке им. Горького открылась выставка «Зимние праздники народов Пермского края» (16+).

Литература в экспозиции посвящена зимним обрядам и ритуальным действиям в период между православными праздниками Рождества и Крещения, когда проходят святочные вечера.

Сборник «Святки» - это практические материалы для празднования «Святых вечеров»: колядки, хороводы, сценарии, гадания, игры, святочные рассказы, богатое нотное приложение.

В статьях А. Черных «Изучение календарных праздников и обрядов русских Прикамья в конце XVIII – начале XX вв.» рассказывается о начале научного изучения календарных праздников и обрядов русских, о терминологии святочного ряженья в русских говорах Пермского Прикамья. Из этих материалов можно узнать, как гадали на зимние праздники коми-пермяки, коми-язьвинцы, русские, какие обычаи и традиции были у пермских татар, башкир и удмуртов.

Выставка работает до конца января в информационно-культурном центре PERMIA на 1 этаже библиотеки Горького.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Сысерсткий музей маленького Бажова приглашает на святки
03 января 2024
Рождественскую вечёрку устроит «Фолкъ-Толкъ» в Музее истории Екатеринбурга
07 января 2024
Специалисты «Спецавтобазы» рассказали, куда екатеринбуржцам можно выбрасывать ёлки
09 января 2024
Екатеринбургский аэропорт в праздничные дни принял более 226 тысяч пассажиров
09 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Перми появился город в городе

Китайский рынок переехал в Заостровку
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:57 Студентка ПНИПУ открыла новый способ получения целлюлозы для производства пищи и лекарств
13:54 Пермская «Горьковка» поможет правильно отметить Святки
11:45 Как связаться с судебным приставом?
15:46 Ученые ПНИПУ разработали модель для прогнозирования заболевания легких у недоношенных младенцев
15:44 В Пермском крае более 2500 земельных участков можно использовать для жилищного строительства благодаря проекту «Земля для стройки»
12:26 Китайский рынок отметит переезд в Заостровку 7 января
15:01 Ученые Пермского политеха научились «выращивать» детали из самого прочного и легкого материала
15:00 В Прикамье комплексно обследовали более 73 тысяч объектов недвижимости
15:38 Валерий Сухих: Территории Прикамья могут следовать успешным практикам муниципалитетов и адаптировать их под себя
13:04 Акварели, живопись и графика ждут пермяков в «Горьковке»
11:22 Судебные приставы Пермского края призывают войти в новый год без долгов
14:16 За 2023 год в Прикамье на 20 процентов увеличилось количество сделок по экстерриториальному принципу
13:56 Подписчиками госпабликов стали 4 млн прикамцев
10:22 После вмешательства судебных приставов пермская строительная компания выплатила задолженность по зарплате
14:50 Более 16 тысяч реестровых ошибок в 2023 году в Пермском крае исправили в реестре недвижимости Росреестр и Роскадастр
14:48 Станки, машины и самолеты станут прочнее: ученые ПНИПУ повысили эффективность плазменной сварки
11:09 Своевременная оплата долга - гарантия отмены принудительных мер
14:52 Пермская телебашня зажигает новогодние огни
14:43 В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом
10:31 В Горьковке состоится экологический стендап
10:25 Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов
Все новости
13:29 В Петербурге таможенники нашли более тонны кокаина в брикетах с надписью «Dior»
12:51 В Германии проходит масштабная забастовка железнодорожников
11:52 Жители Электростали развели костер на улице, чтобы обратить внимание на холод в квартирах
11:00 Прокуратура: во Владивостоке более трех тысяч жителей остались без тепла
10:14 В Эквадоре 22 преступные группировки объявлены военной целью для армии
18:14 В Новосибирске сотрудник магазина, закрывший 9-летнего мальчика в холодильнике, получил условный срок
17:27 Губернатор подтвердил падение двух беспилотников в Орле, есть пострадавшие
17:01 Премьер-министром Франции стал 34-летний Габриэль Атталь
16:28 Воробьев: Путин поручил национализировать Климовский патронный завод после аварии
15:43 В 75 регионах РФ оклады учителей не дотягивают до МРОТ
14:24 Глава СКР поручил возбудить дело на блогера-миллионника, бросившего младенца в снег
13:22 ВЦИОМ: 63% россиян считают, что российским СМИ необходима государственная цензура
12:49 Жители еще одного подмосковного города остались без тепла из-за аварии
12:19 Прокуратура: в Находке более шести тысяч жителей остались без тепла
11:46 В Германии фермеры, перекрывшие улицы на тракторах, объявили неделю протестов
10:53 СК: в Подольске после аварии на теплотрассе возбуждены уголовные дела, задержаны три человека
10:13 В Норильске пассажирский Boeing 737-800 выкатился за пределы посадочной полосы
00:55 Уже третий обвиняемый в уголовном преступлении на родине футболист обосновался в России
18:37 Крупнейшие забастовки уходящего 2023 года
14:32 Адвокаты: осужденный по статье о «военных фейках» инженер Барышников находится в критическом состоянии
12:43 ЦБ РФ навсегда отменит комиссию для банков за переводы между гражданами в СБП
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK