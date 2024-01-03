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В Пермском крае более 2500 земельных участков можно использовать для жилищного строительства благодаря проекту «Земля для стройки»

15.44 Вторник, 9 января 2024
В Прикамье выявлено еще 477 земельных участка площадью 392 га для жилищного строительства. Таким образом, сейчас в регионе под жилую застройку сформирован 2521 земельный участок общей площадью 1535 гектаров на территории всех муниципальных образований Пермского края. Больше возможностей выбора земли для жилищного строительства представлено в Березовском муниципальном округе – здесь доступны 200 гектаров, в Лысьвенском городском округе – 185 гектаров и Юрлинском муниципальном округе – 143 гектара.

Информация о свободных участках размещена на публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для стройки». Здесь можно выбрать интересующий участок и получить о нем сведения, а также рассчитать потенциальную стоимость и спрогнозировать будущие налоги. Кроме того, здесь же можно направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа.

Проект начал свою реализацию в 2020 году по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных», направленной на обновление инфраструктуры и создание комфортной среды для граждан.

«Проект «Земля для стройки» позволяет использовать эти участки для многоквартирной и индивидуальной застройки, улучшая жилищные условия и стимулируя экономическое развитие региона», - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.

Всего с помощью сервиса «Земля для стройки» в Пермском крае уже предоставлено 549 земельных участков на территории 35 муниципальных образований Пермского края общей площадью 264 гектара. Как отметили в краевом минимущества, с органами местного самоуправления ведется постоянная работа по выявлению земельных участков для включения в Перечень. «Строительство – это одно из ключевых направлений экономики, её локомотив. Наша задача – создать для развития отрасли максимально комфортные условия. Сервис «Земля для стройки», помогает повысить темп жилищного строительства. Он привлекателен как для граждан, так и для представителей бизнеса», – прокомментировали в ведомстве.

Для поиска подходящего земельного участка либо территории необходимо на публичной кадастровой карте Росреестра выбрать сервис «Земля для стройки» и ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звёздочку – символы 59:*.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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