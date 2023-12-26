В Прикамье комплексно обследовали более 73 тысяч объектов недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермский край – лидер по проведению комплексных кадастровых работ среди субъектов Российской Федерации. В результате проведения комплексных кадастровых работ в 2023 году в Прикамье за счет бюджетных средств уточнены границы более 18 000 земельных участков, более 26 000 объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки в местоположении 20 000 земельных участков и более 1000 объектов капитального строительства, образованы более 6 000 новых земельных участков. Владельцы этих объектов недвижимости использовали возможность бесплатного обследования своих объектов, не прибегая к услугам кадастрового инженера.Комплексные кадастровые работы проведены на территории 690 кадастровых кварталов общей площадью более 12 000 гектаров.Достижению таких важных результатов для граждан, бизнеса и органов власти способствовала системная работа команды Росреестра, краевого Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности, муниципалитетов и филиала ППК Роскадастр.Практика проведения ККР в Пермском крае признана лучшей в Российской Федерации и используется для обучения сотрудников муниципалитетов во всех регионах.Больше всего под обследование попали территории в г. Перми – 95 кадастровых кварталов, Губахинском городском округе – 51 квартал, Верещагинском городском округе – 48, Юсьвинском муниципальном округе – 46, Краснокамском городском округе – 42, Чердынском городском округе – 41.В 2024 году ККР запланированы на территории более 300 кадастровых кварталов в 41 муниципальном образовании Пермского края. Работы уже начаты на территории 5 кадастровых кварталов в Кизеле, Александровском и Уинском округах.Информация о проведении ККР публикуется сайтах Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, органов местного самоуправления, сайте Росреестра.Кроме того, исполнитель комплексных кадастровых работ обязан направлять извещения в адрес правообладателей объектов недвижимости, при наличии сведений об адресе в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает о том, что уточнение границ при комплексных кадастровых работах проводится только в отношении объектов недвижимости, которые содержатся в ЕГРН. Если к моменту проведения таких работ объект отсутствует в ЕГРН, необходимо предоставить правоустанавливающие документы исполнителю работ для внесения сведений об объекте в ЕГРН, либо самостоятельно подать заявление о внесении объекта в ЕГРН посредством обращения в ближайший Многофункциональный центр.