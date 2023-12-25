Валерий Сухих: Территории Прикамья могут следовать успешным практикам муниципалитетов и адаптировать их под себя

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В поселке Октябрьский прошло заседание ассоциации представительных органов муниципальных образований «Согласие». Местная администрация представила планы по решению проблемы водоснабжения в поселке Щучье озеро и реализации второго этапа строительства трассы М-12 по территории округа.В заседании ассоциации приняли участие председатели дум из Октябрьского, Суксунского, Пермского, Ординского , Бардымского, Карагайского и Красновишерского округов. Цель таких мероприятий – обмен опытом в развитии территорий и решении проблем местного значения.Заместитель главы округа по социальным вопросам Татьяна Гробова представила реализацию комплексного плана развития Октябрьского городского округа и планы на 2024-2026 годы. Так, до конца 2024 года в поселке Щучье озеро планируется построить насосные станции с четырьмя скважинами в районе п. Бартым, что обеспечит надежным водоснабжением порядка двух тысяч жителей. Новые станции строят по федеральной программе «Чистая вода». По информации регионального министерства ЖКХ и благоустройства, сегодня, чтобы получить питьевую воду, жители оформляют заявку для подвоза воды.Также в 2024 году в Октябрьском планируют расселить жителей аварийного жилья в новый строящийся пятиэтажный многоквартирный дом. Это позволит расселить две тысячи кв. м аварийного жилья. Стройку планируют завершить в августе следующего года. Сегодня на месте будущего дома уже установлены сваи.В планах развития муниципалитета строительство участка трассы М-12. Автодорога станет продолжением платной трассы М-12 Москва – Казань. В Пермском крае второй этап строительства магистрали пройдет по территории Чернушинского и Октябрьского округов. По словам председателя Думы Октябрьского городского округа Татьяны Михеевой, автодорога даст толчок для развития территорий. Муниципалитеты смогут включиться в логистические цепочки, а также бизнес сможет получить новые возможности для роста.Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, заседания ассоциаций территорий Прикамья дают возможность муниципалитетам обмениваться полезным опытом. «Октябрьский округ показывает хорошие результаты по многим приоритетным направлениям: развитие социальной инфраструктуры и благоустройство пространств. Поэтому другие территории могут следовать успешным практикам муниципалитета и адаптировать их под себя», – отметил спикер.