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За 2023 год в Прикамье на 20 процентов увеличилось количество сделок по экстерриториальному принципу
За год в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило более 13 000 документов на сделки с недвижимым имуществом по экстерриториальному принципу. Это на 20% больше, чем в 2022 году.
Чаще всего обращались за совершением учетно-регистрационных действий с объектами недвижимости, расположенными в Пермском крае, жители Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской областей, Чечни.
Активность жителей Пермского края по сделкам с недвижимостью в других регионах тоже увеличилась на 8%. Наши земляки совершали сделки с объектами, расположенными в Удмуртии, Крыму, Краснодарском крае, Московской, Свердловской областях, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.
«Благодаря возможности совершать сделки с недвижимостью, независимо от места его нахождения, граждане могут дистанционно поставить на учет или зарегистрировать права на свою недвижимость в любом регионе России. Людям не нужно тратить время и средства на дорогу. Процедура проводится на основании электронных документов полностью в цифровом виде. И это очень востребовано пользователями. Постановку на кадастровый учет или регистрацию права собственности наши сотрудники осуществляют за 1–3 дня, - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова.
Чаще всего обращались за совершением учетно-регистрационных действий с объектами недвижимости, расположенными в Пермском крае, жители Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской областей, Чечни.
Активность жителей Пермского края по сделкам с недвижимостью в других регионах тоже увеличилась на 8%. Наши земляки совершали сделки с объектами, расположенными в Удмуртии, Крыму, Краснодарском крае, Московской, Свердловской областях, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.
«Благодаря возможности совершать сделки с недвижимостью, независимо от места его нахождения, граждане могут дистанционно поставить на учет или зарегистрировать права на свою недвижимость в любом регионе России. Людям не нужно тратить время и средства на дорогу. Процедура проводится на основании электронных документов полностью в цифровом виде. И это очень востребовано пользователями. Постановку на кадастровый учет или регистрацию права собственности наши сотрудники осуществляют за 1–3 дня, - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова.
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