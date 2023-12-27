Возрастное ограничение 18+

За 2023 год в Прикамье на 20 процентов увеличилось количество сделок по экстерриториальному принципу

14.16 Среда, 27 декабря 2023
За год в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило более 13 000 документов на сделки с недвижимым имуществом по экстерриториальному принципу. Это на 20% больше, чем в 2022 году.

Чаще всего обращались за совершением учетно-регистрационных действий с объектами недвижимости, расположенными в Пермском крае, жители Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской областей, Чечни.

Активность жителей Пермского края по сделкам с недвижимостью в других регионах тоже увеличилась на 8%. Наши земляки совершали сделки с объектами, расположенными в Удмуртии, Крыму, Краснодарском крае, Московской, Свердловской областях, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

«Благодаря возможности совершать сделки с недвижимостью, независимо от места его нахождения, граждане могут дистанционно поставить на учет или зарегистрировать права на свою недвижимость в любом регионе России. Людям не нужно тратить время и средства на дорогу. Процедура проводится на основании электронных документов полностью в цифровом виде. И это очень востребовано пользователями. Постановку на кадастровый учет или регистрацию права собственности наши сотрудники осуществляют за 1–3 дня, - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области в 2023 году самым популярным оказался концерт группы «Руки Вверх!»
27 декабря 2023
В ГИБДД рассказали о снижении детской смертности на дорогах Свердловской области на 38 процентов
24 декабря 2023
Екатеринбург попал в топ-5 по количеству меломанов
20 декабря 2023
Свердловский детский омбудсмен Мороков заявил о снижении детской преступности
22 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Бюджет Перми принят во втором чтении

Городская Дума завершила осеннюю сессию
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:16 За 2023 год в Прикамье на 20 процентов увеличилось количество сделок по экстерриториальному принципу
13:56 Подписчиками госпабликов стали 4 млн прикамцев
10:22 После вмешательства судебных приставов пермская строительная компания выплатила задолженность по зарплате
14:50 Более 16 тысяч реестровых ошибок в 2023 году в Пермском крае исправили в реестре недвижимости Росреестр и Роскадастр
14:48 Станки, машины и самолеты станут прочнее: ученые ПНИПУ повысили эффективность плазменной сварки
11:09 Своевременная оплата долга - гарантия отмены принудительных мер
14:52 Пермская телебашня зажигает новогодние огни
14:43 В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом
10:31 В Горьковке состоится экологический стендап
10:25 Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов
14:19 Разработка ученых Пермского политеха упростит контроль качества в технологии переработки нефти
11:41 Подведены итоги деятельности РСЧС Приволжского федерального округа за 2023 год
10:49 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу
15:20 Валерий Сухих: Наша задача – поддерживать комфортные условия для инвесторов
14:34 Ученые Пермского политеха нашли эффективный способ очистки сточных вод от фенола
10:35 В Перми отец пятерых детей отработает 80 часов на благо общества
14:29 Ученые ПНИПУ обучили нейросеть помогать в управлении промышленными газовыми горелками
14:06 В Перми на патриотическом концерте выступил хор Валаамского монастыря
10:17 В Перми после применения мер принудительного исполнения управляющая организация компенсировала ущерб от аварий
14:42 Валерий Сухих: Наши предприятия заинтересованы в молодых кадрах
14:32 Валерий Сухих: Инвестиционные проекты обеспечивают долгосрочное развитие территорий
Все новости
15:14 Глава Роспотребнадзора рассказала о завозе кори из 16 стран в Россию
11:31 В Ижевске на третьем этаже жилого дома взорвался газ, есть пострадавший
11:05 Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
16:23 Задержана глава Кургана Елена Ситникова
14:41 В Казани в жилом пятиэтажном доме взорвался газ
14:24 ВЦИОМ: россияне стали реже называть ТВ главным источником новостей
13:39 ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей яиц
12:33 В аэропорту Челябинска самолет, прилетевший из Москвы, уперся в сугроб
12:05 Челябинскую область накрыл мощный снегопад, на дорогах ограничено движение
11:50 В омском детдоме били детей, нарушали пожарную безопасность и неправильно хранили продукты
11:15 Опрос: россияне почти вполовину сократили расходы на образование и рестораны
17:42 В Белграде протестующие заблокировали улицу перед правительственным зданием
16:42 В ГД внесли законопроект о психологической поддержке безработных
15:28 В Псковской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам
12:37 Опрос: 26% врачей хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок
11:34 В Белграде прошли массовые протесты против итогов парламентских выборов
10:58 Глава Центробанка объяснила подорожание яиц высоким спросом
17:28 «Новые люди» выдвигают Владислава Даванкова кандидатом в президенты
12:03 «Партия социальной защиты» выдвинула своего кандидата на президентские выборы
20:45 ЦИК отказала Екатерине Дунцовой выйти на этап сбора подписей для участия в выборах президента России
20:16 КПРФ выдвинула 75-летнего Николая Харитонова кандидатом в президенты России
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK