Возрастное ограничение 18+

Подписчиками госпабликов стали 4 млн прикамцев

13.56 Среда, 27 декабря 2023
Закон о госпабликах вступил в силу 1 декабря 2022 года. С того момента количество официальных страниц городов, школ, больниц, библиотек в социальной сети «ВКонтакте» достигло 175 тысяч.

Только 83 тысячи госпабликов насчитывается в сфере образования. По статистике, каждый третий житель нашей страны подписан хотя бы на одну официальную страницу госучреждения. Всего подписчиками госпабликов являются 55% интернет-аудитории страны – это 50 млн россиян.

«Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом — через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тысяч госпабликов, на них подписано примерно 50 млн человек», — сказал заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

Координатор по развитию госпабликов – АНО «Диалог Регионы» – совместно с администрациями субъектов РФ на базе Центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 тысяч человек. 46 тысяч администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.

«Госпаблики — лицо госучреждений в социальных сетях. В Пермском крае функционирует 1 950 официальных страниц, которые охватывают порядка четырех млн подписчиков. Поэтому особое внимание уделяем обучению администраторов госпабликов. За этот год более 1 250 специалистов прошли онлайн-курс, более трех тысяч посетили очные мероприятия. Проведение таких обучений необходимо, чтобы повысить качество работы специалистов в госпабликах. Нужно, чтобы администраторы обладали знаниями и владели инструментами, которые помогут им сделать свой госпаблик востребованным у жителей», — отметил руководитель ЦУР Пермского края Алексей Бурков.

«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и т.д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Госпаблики продолжают развиваться. В этом году в них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Такой удобный способ оказался востребован. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тысяч госпабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. Только за ноябрь услуги получили более пяти тысяч человек.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Почти в пять раз вырос спрос на аренду паркингов в Екатеринбурге в период аномальных морозов
19 декабря 2023
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области находится на уровне 49,7 тысячи рублей
18 декабря 2023
Свердловский бодибилдер получил условный срок за заказ из интернета
25 декабря 2023
Екатеринбургский «Гортранс» справился со своими долгами
26 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Бюджет Перми принят во втором чтении

Городская Дума завершила осеннюю сессию
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:16 За 2023 год в Прикамье на 20 процентов увеличилось количество сделок по экстерриториальному принципу
13:56 Подписчиками госпабликов стали 4 млн прикамцев
10:22 После вмешательства судебных приставов пермская строительная компания выплатила задолженность по зарплате
14:50 Более 16 тысяч реестровых ошибок в 2023 году в Пермском крае исправили в реестре недвижимости Росреестр и Роскадастр
14:48 Станки, машины и самолеты станут прочнее: ученые ПНИПУ повысили эффективность плазменной сварки
11:09 Своевременная оплата долга - гарантия отмены принудительных мер
14:52 Пермская телебашня зажигает новогодние огни
14:43 В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом
10:31 В Горьковке состоится экологический стендап
10:25 Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов
14:19 Разработка ученых Пермского политеха упростит контроль качества в технологии переработки нефти
11:41 Подведены итоги деятельности РСЧС Приволжского федерального округа за 2023 год
10:49 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу
15:20 Валерий Сухих: Наша задача – поддерживать комфортные условия для инвесторов
14:34 Ученые Пермского политеха нашли эффективный способ очистки сточных вод от фенола
10:35 В Перми отец пятерых детей отработает 80 часов на благо общества
14:29 Ученые ПНИПУ обучили нейросеть помогать в управлении промышленными газовыми горелками
14:06 В Перми на патриотическом концерте выступил хор Валаамского монастыря
10:17 В Перми после применения мер принудительного исполнения управляющая организация компенсировала ущерб от аварий
14:42 Валерий Сухих: Наши предприятия заинтересованы в молодых кадрах
14:32 Валерий Сухих: Инвестиционные проекты обеспечивают долгосрочное развитие территорий
Все новости
15:14 Глава Роспотребнадзора рассказала о завозе кори из 16 стран в Россию
11:31 В Ижевске на третьем этаже жилого дома взорвался газ, есть пострадавший
11:05 Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
16:23 Задержана глава Кургана Елена Ситникова
14:41 В Казани в жилом пятиэтажном доме взорвался газ
14:24 ВЦИОМ: россияне стали реже называть ТВ главным источником новостей
13:39 ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей яиц
12:33 В аэропорту Челябинска самолет, прилетевший из Москвы, уперся в сугроб
12:05 Челябинскую область накрыл мощный снегопад, на дорогах ограничено движение
11:50 В омском детдоме били детей, нарушали пожарную безопасность и неправильно хранили продукты
11:15 Опрос: россияне почти вполовину сократили расходы на образование и рестораны
17:42 В Белграде протестующие заблокировали улицу перед правительственным зданием
16:42 В ГД внесли законопроект о психологической поддержке безработных
15:28 В Псковской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам
12:37 Опрос: 26% врачей хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок
11:34 В Белграде прошли массовые протесты против итогов парламентских выборов
10:58 Глава Центробанка объяснила подорожание яиц высоким спросом
17:28 «Новые люди» выдвигают Владислава Даванкова кандидатом в президенты
12:03 «Партия социальной защиты» выдвинула своего кандидата на президентские выборы
20:45 ЦИК отказала Екатерине Дунцовой выйти на этап сбора подписей для участия в выборах президента России
20:16 КПРФ выдвинула 75-летнего Николая Харитонова кандидатом в президенты России
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK