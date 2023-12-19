Подписчиками госпабликов стали 4 млн прикамцев

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Закон о госпабликах вступил в силу 1 декабря 2022 года. С того момента количество официальных страниц городов, школ, больниц, библиотек в социальной сети «ВКонтакте» достигло 175 тысяч.Только 83 тысячи госпабликов насчитывается в сфере образования. По статистике, каждый третий житель нашей страны подписан хотя бы на одну официальную страницу госучреждения. Всего подписчиками госпабликов являются 55% интернет-аудитории страны – это 50 млн россиян.«Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом — через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тысяч госпабликов, на них подписано примерно 50 млн человек», — сказал заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.Координатор по развитию госпабликов – АНО «Диалог Регионы» – совместно с администрациями субъектов РФ на базе Центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 тысяч человек. 46 тысяч администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.«Госпаблики — лицо госучреждений в социальных сетях. В Пермском крае функционирует 1 950 официальных страниц, которые охватывают порядка четырех млн подписчиков. Поэтому особое внимание уделяем обучению администраторов госпабликов. За этот год более 1 250 специалистов прошли онлайн-курс, более трех тысяч посетили очные мероприятия. Проведение таких обучений необходимо, чтобы повысить качество работы специалистов в госпабликах. Нужно, чтобы администраторы обладали знаниями и владели инструментами, которые помогут им сделать свой госпаблик востребованным у жителей», — отметил руководитель ЦУР Пермского края Алексей Бурков.«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и т.д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.Госпаблики продолжают развиваться. В этом году в них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Такой удобный способ оказался востребован. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тысяч госпабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. Только за ноябрь услуги получили более пяти тысяч человек.