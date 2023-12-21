После вмешательства судебных приставов пермская строительная компания выплатила задолженность по зарплате

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделение судебных приставов по Орджоникидзевскому району г. Перми и Ильинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили решения комиссии по трудовым спорам ООО «Каскад Строй». Согласно данным исполнительным документам компания должна была выплатить трем сотрудникам порядка 745 тыс. рублей.Сотрудники ведомства своевременно уведомили должностных лиц о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснили негативные последствия неисполнения законных требований, указанных в исполнительном листе. Но руководство организации-должника не торопилось выплатить взыскателям положенные денежные средства. Тогда судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с транспортом юридического лица и арестовал принадлежащие ему банковские счета. Данные меры принудительного исполнения возымели действие на представителей компании, финансовые обязательства перед гражданами погашены в полном объеме. Исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.