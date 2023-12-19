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Более 16 тысяч реестровых ошибок в 2023 году в Пермском крае исправили в реестре недвижимости Росреестр и Роскадастр

14.50 Вторник, 26 декабря 2023
В 2023 году Управлением Росреестра по Пермскому краю в сведениях Единого государственного реестра недвижимости исправлено более 16 тысяч реестровых ошибок без привлечения средств правообладателя.

Под реестровой подразумевается ошибка, которая содержится в межевом или техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, и она перенесена в Единый государственный реестр недвижимости. Чаще всего такие ошибки возникают из-за неточности в измерениях, опечаток и арифметических ошибок, допущенных кадастровым инжнером, или из-за наличия ошибок в документах, которые были представлены в Росреестр иными лицами или органами в порядке информационного взаимодействия.

Как отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных, неточные сведения в Едином государственном реестре недвижимости создают риски возникновения земельных споров между собственниками, при принятии решений по использованию земельных участков. Росреестр в случае выявления такой ошибки самостоятельно активно использует свои возможности по её исправлению без участия собственника земельного участка.

Для исправления реестровой ошибки Управление Росреестра по Пермскому краю направляет письмо-поручения в филиал ППК «Роскадастр» по Пермскому краю для определения координат объекта недвижимости в отношении, которого выявлена реестровая ошибка, так как именно Роскадастр наделен полномочиями по определению координат. При определении координат специалисты Филиала «ППК Роскадастр» используют геодезический, фотограмметрический, картометрический и другие методы. По факту определения координат Росреестр принимает решение о необходимости устранения реестровой ошибки и направляет заинтересованным лицам. В решении указывается суть ошибки и в чем состоит необходимость ее исправления. Если собственник согласен, то ему ничего делать не нужно.

Законом также предусмотрено, что в период исправления выявленная реестровая ошибка может быть исправлена заинтересованными лицами самостоятельно, на основании заявления и документов (межевого плана), необходимых для исправления реестровой ошибки.

Если по истечении трех месяцев со дня направления решения об исправлении реестровой ошибки от заинтересованного лица не поступили возражения, Росреестр без согласия правообладателя вносит изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков, в отношении которых выявлена реестровая ошибка. После устранения реестровой ошибки Росреестр направляет собственникам земельного участка уведомление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

В случаях, если исправление реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, исправление производится только по решению суда.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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14:50 Более 16 тысяч реестровых ошибок в 2023 году в Пермском крае исправили в реестре недвижимости Росреестр и Роскадастр
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