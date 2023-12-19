Пермская телебашня зажигает новогодние огни

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 25 декабря по 13 января с 18:00 пермская телебашня будет украшена динамической подсветкой.В ночь на 1 января и на 7 января она будет работать до 5 часов утра, в ночь на 14 января – до 2 часов ночи. В остальные дни – до 00:00.Этот сценарий подсветки – самый продолжительный, он рассчитан на 8 минут. Динамические эффекты для него были специально разработаны к Новому году, увидеть их можно только в этот период.