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Пермская телебашня зажигает новогодние огни

14.52 Понедельник, 25 декабря 2023
С 25 декабря по 13 января с 18:00 пермская телебашня будет украшена динамической подсветкой.

В ночь на 1 января и на 7 января она будет работать до 5 часов утра, в ночь на 14 января – до 2 часов ночи. В остальные дни – до 00:00.

Этот сценарий подсветки – самый продолжительный, он рассчитан на 8 минут. Динамические эффекты для него были специально разработаны к Новому году, увидеть их можно только в этот период.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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