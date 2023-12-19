В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итогиработы в 2023 году. В текущем году в Прикамье зарегистрировано более 750 тысяч прав, ограничений, обременений объектов недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество регистрационных действий увеличилось на 25%.Как отметила Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю, рост связан, в основном, с активно проводимой Росреестром вместе с органами местного самоуправления работой по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и оформлению их прав. В результате более 40 тысяч правообладателей оформили свои права.Увеличивается доля электронных услуг - в 2023 году более 60% документов на оформление недвижимости поступило в электронных сервисах Росреестра.Цифровизация – важнейшее и ключевое направление деятельности Росреестра. Все основные услуги Росреестра доступны на портале Госуслуг. Перешли на «цифру» органы власти, органы местного самоуправления, нотариусы, застройщики, банки, кадастровые инженеры и многие юридические лица.Дольщики и застройщики практически в 2 раза чаще стали направлять договоры участия в долевом строительстве в электронном виде, а электронная ипотека выросла в 1,5 раза.В 2023 году банки тоже почти в 2 раза увеличили количество электронных закладных.Переход на электронные закладные позволило банкам снимать обременение в короткие сроки после погашения ипотеки заемщиком, так как не тратится время на доставку бумажной закладной из депозитария. Всего банки выдали более 7 тысяч электронных закладных.С введением нового объекта недвижимости «машино-места» жители Прикамья активно оформляют такие объекты в собственность. В текущем году зарегистрировано 3 777машино-мест, это на 15% больше, чем в прошлом году.Сделки по договорам купли-продажи, мены, дарению остались практически на уровне прошлого года. На 30% снизилось количество сделокпо договору приватизации жилых помещений – в текущем году жители Прикамья приватизировали чуть более 7000 объектов недвижимости.