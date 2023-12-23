В Горьковке состоится экологический стендап

Марина Тушина © Вечерние ведомости

26 декабря в 18:00 пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на предновогоднюю встречу клуба «Экологическая культура» (12+).Она пройдет в виде неформальной эковечеринки «Экология головного мозга» при участии общественных экологических организаций, движений и индивидуальных инициатив.Организаторы предлагают подвести итоги уходящего года в экологических приобретениях и потерях; познакомиться и подружиться с действующим экосообществом Перми; обменяться опытом экологичной жизни, получить советы, лайфхаки, контакты и заряд вдохновения для экологических свершений в следующем году.У гостей будет возможность взглянуть на экологические проблемы через призму стендапа в исполнении председателя Пермского краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрия Хохлова, заняться творчеством.Место проведения - интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), телефон для справок: +7(342) 236-20-98.