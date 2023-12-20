Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На официальном интернет-сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю есть удобный электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнать об имеющихся задолженностях и произвести их оплату, не выходя из дома. Также дистанционно узнать о задолженности можно, позвонив по номеру телефона 8 (800) 303-00-00. На звонок ответит голосовой бот ФССП России – Полина.На портале Госуслуг можно воспользоваться сервисом «Личный кабинет стороны исполнительного производства», позволяющим должникам и взыскателям направлять в ГУФССП России по Пермскому краю заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, и позволяет исключить личные визиты сторон исполнительного производства в структурные подразделения Главного управления.Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись на прием», который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.В соответствии с действующим законодательством, гражданин может подать обращение в письменной форме путем почтового отправления или в форме электронного документа посредством «Интернет-приемной».Предлагаем перед размещением обращения в «Интернет-приемной» воспользоваться информационным разделом «Вопрос – ответ», в котором размещены наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них. Возможно, обобщенная информация позволит оперативно получить ответ на интересующий вопрос.В случае совпадения персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения) и ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительным производствам стоит незамедлительно принять меры. Для этого в «Интернет-приемной» необходимо подать обращение, выбрав тему «Я двойник!». К нему прикрепить документы в электронном виде, которые позволят однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.Также граждане, на которых числится чужой долг, могут воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». Затем указать номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга и в качестве доказательства загрузить отсканированный документ, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ГУФССП России по Пермскому краю.