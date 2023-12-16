Подведены итоги деятельности РСЧС Приволжского федерального округа за 2023 год

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми прошло Межведомственное заседание по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) субъектов РФ Приволжского федерального округа за 2023 год и постановке задач на 2024 год. В совещании принял участие заместитель главы МЧС России Илья Денисов и председатель краевого парламента Валерий Сухих.Свыше 60 тыс. техногенных и 991 природный пожар, а также 46 последствий чрезвычайных ситуаций ликвидированы в этом году в Приволжском федеральном округе. Благодаря тесному взаимодействию спасателей и противопожарных служб в Пермском крае не допущены крупные масштабные чрезвычайные ситуации.2808 человек спасены пожарно-спасательными подразделениями при ликвидации последствий ДТП, которых произошло более 23 тыс. Для жизнеобеспечения водителей и пассажиров автотранспорта в зимний период разворачивались пункты обогрева и питания.В сравнении с прошлым годом на водных объектах округа произошло уменьшение количества пострадавших в 1,8 раза. Наилучшие показатели отмечаются в Республике Мордовия, Чувашской Республике, Ульяновской, Кировской областях и в Пермском крае.Участники обсудили развитие и совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, итоги пожароопасного сезона и прохождения паводкоопасного периода.Илья Денисов принял участие в торжественной церемонии по вручению личному составу ГУ МЧС России по Пермскому краю сертификатов и ключей от двух автоцистерн, мобильного комплекса специальной обработки, автомобиля радиационной и химической разведки, а также 8 оперативно-служебных автомобилей. Новая основная и вспомогательная пожарная техника поможет выполнять задачи на высоком уровне задачи, а также будет способствовать повышению уровня безопасности населения.«Меняются требования к технике, она более комфортная, для личного состава более удобная, более эргономичная. Поэтому мы в этом направлении работаем, и Пермский край здесь - не исключение», - отметил Илья Денисов.Заместитель министра вручил ведомственные награды сотрудникам ГУ МЧС России по Пермскому краю, Управления Государственной противопожарной службы Пермского края, Службы спасения Пермского края.Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что сотрудники МЧС России профессионально выполняют свой долг, спасая тысячи жизней. «Ежегодно тысячи жителей Прикамья и других регионов, попавших в беду, благодарны профессиональной работе спасательных подразделений. Быть спасателем значит самоотверженно бороться за жизнь людей, подвергая себя опасности. Многие дети мечтают о профессии спасателя. Своим примером сотрудники МЧС учат быть неравнодушными к чужой беде и ответственно относиться к безопасности», - подчеркнул спикер.