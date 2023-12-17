ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации.Ждем в качестве работников граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по исполнению судебных актов и по обеспечению установленного порядка деятельности судов.Предлагаются должности судебного пристава-исполнителя (высшее юридическое, экономическое, педагогическое, психологическое образование), судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (высшее образование) и младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (не ниже среднего профессионального образования).Гарантируются:- официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы;- обеспечение форменным обмундированием;- ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;- медицинское обслуживание;- санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря.С подробной информацией можно ознакомиться:- на сайте: https://r59.fssp.gov.ru/ppgs_opi/;- по телефону: (342) 220 11 17, 220 11 24, 220 11 76, 220 11 73;- по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28.