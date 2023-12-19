Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: Наша задача – поддерживать комфортные условия для инвесторов

15.20 Четверг, 21 декабря 2023
Для промышленных парков и технопарков Прикамья могут расширить льготы. Такое предложение прозвучало на выездном заседании экономического комитета краевого парламента в Краснокамске. Депутаты Законодательного собрания Пермского края, представители регионального министерства промышленности и торговли и предприниматели обсудили развитие промышленных парков и технопарков в регионе.

В этом году по инициативе Пермского края в федеральном законодательстве появилось определение технопарков в сфере высоких технологий. Первый технопарк такого типа в России был открыт в Перми в 2018 году. По информации министерства промышленности и торговли Пермского края, сегодня он соответствует всем требованиям технопарка.

Кроме этого, на территории Прикамья действует один частный индустриальный парк «Култаево». На его территории находятся машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия, а также медицинская и пищевая промышленность. Общий объем инвестиций в его создание составил более 800 млн рублей. Также регион и муниципалитет предоставили меры поддержки для резидентов и управляющей компании парка. Например, это льготные ставки по налогу на прибыль организаций и их имущество, освобождение от уплаты земельного налога.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Прикамья Елена Дегтярева отметила, что потенциальным резидентам предоставляется информация о существующих льготах и возможностях промышленного производства в Прикамье. Сегодня регион предлагает инвестиционные проекты, региональные специальные инвестиционные контракты, включение в резиденты особых экономических зон. На этой основе предприятия выбирают наиболее удобную для них производственную площадку.


Парламентарии подняли вопрос о планах по поддержке промышленных парков, отметив, что большинство предприятий сегодня стремятся стать резидентами особых экономических зон. По итогам заседания комитет рекомендовал региональному правительству выйти с инициативой на федеральный уровень о распространении промышленной ипотеки на управляющие компании индустриальных парков, а также дополнить перечень объектов, субсидируемых при создании индустриального парка, зданиями и сооружениями.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, промышленное производство – это один из ключевых драйверов развития экономики нашего региона. «Промышленность Прикамья производит инновационную продукцию, обеспечивает новые рабочие места и вносит значительный вклад в экономику региона. Наша задача – поддерживать комфортные условия для инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие предприятий нашего региона», – отметил председатель.

Также в рамках выездного заседания депутаты посетили Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ). Он входит в топ-300 крупнейших предприятий Пермского края. Парламентариям рассказали об объемах производства и показали лаборатории завода, где разрабатывают составы и проверяют на соответствие нормам.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловские депутаты поддержали инициативу губернатора о расширении списка льготников для подключения к газу
19 декабря 2023
Полмиллиона жителей Свердловской области не могут поехать за границу из-за долгов
13 декабря 2023
Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области
20 декабря 2023
Четырем свердловским городам дополнительно выделили деньги на ремонт дорог
14 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Бюджет Перми принят во втором чтении

Городская Дума завершила осеннюю сессию
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:20 Валерий Сухих: Наша задача – поддерживать комфортные условия для инвесторов
14:34 Ученые Пермского политеха нашли эффективный способ очистки сточных вод от фенола
10:35 В Перми отец пятерых детей отработает 80 часов на благо общества
14:29 Ученые ПНИПУ обучили нейросеть помогать в управлении промышленными газовыми горелками
14:06 В Перми на патриотическом концерте выступил хор Валаамского монастыря
10:17 В Перми после применения мер принудительного исполнения управляющая организация компенсировала ущерб от аварий
14:42 Валерий Сухих: Наши предприятия заинтересованы в молодых кадрах
14:32 Валерий Сухих: Инвестиционные проекты обеспечивают долгосрочное развитие территорий
10:36 Администрация Култаевского сельского поселения ликвидировала незаконную свалку после штрафных санкций
10:26 Валерий Сухих: Сотни инфраструктурных проектов преобразили город и регион
14:12 Топливо будущего для ракет и машин: ученые ПНИПУ изучают процесс сжигания алюминия
12:54 «Мы видим, как развивается Россия»: пермский политэксперт — о прямой линии президента
11:06 В СПК «Восход» под контролем судебных приставов созданы пункты первой медицинской помощи
15:14 Ученые ПНИПУ выявили наиболее эффективный способ обработки новых титановых сплавов для деталей авиадвигателей
13:59 Ученые ПНИПУ выяснили, как предотвратить «ямы» на дорогах
13:52 Валерий Сухих: Мы должны учитывать интересы тех, в чьих руках будущее Прикамья
11:10 В Кудымкаре судебные приставы отстояли имущественные права детей
13:11 Валерий Сухих: На Парламентских уроках участники могут предложить свои идеи для развития территорий
11:59 Ученые Пермского политеха разработали эффективный состав топлива в виде гранул для ракетных двигателей
10:54 Судебные приставы напоминают 5 правил, которые помогут уберечь ваши деньги от мошенников
15:19 Ученые Пермского политеха выяснили, как лечить раны с помощью бензина
Все новости
16:45 Матвиенко заверила об отсутствии намерений повышать налоги для бизнеса
11:44 После Колорадо ещё 16 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах на их территории
11:20 Депутаты предлагают частично компенсировать ипотеку при рождении детей
17:27 Телеканал оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ из-за клипа Баскова
14:50 В 29 регионах россияне смогут дистанционно проголосовать на мартовских выборах президента
13:49 Депутатам Госдумы перестанут оплачивать бензин для езды в иномарках
13:14 Заявки в ЦИК на участие в выборах президента России подали 16 человек
12:21 Кокаин на шесть с половиной миллиардов изъяли сотрудники ФСБ в Москве
10:55 Производителям скоропортящихся товаров могут сократить сроки выплат
10:27 Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах из-за участия в мятеже
17:21 Корвалол и другие спиртосодержащие лекарства могут начать продавать как алкоголь
15:38 В издательство книг писателя Акунина пришли с обысками
15:01 Закон об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров и малоимущих вступает в силу
14:09 Глава Минюста Индонезии обвинил в расцвете коррупции жен чиновников
13:35 Запреты абортов в России чаще поддерживают люди с низким достатком и низким уровнем образования
12:02 Экспортируемые лекарства и ряд других товаров вывели из-под «курсовых» пошлин
11:18 В Китае из-за землетрясения погибли более 100 человек
18:42 Еврокомиссия может заблокировать соцсеть Илона Маска после расследования
18:32 ЕЭК освободила от уплаты таможенной пошлины поставщиков куриных яиц
18:21 Депутат Госдумы Игорь Ананских отрицает, что писал статью о «сатанистской сущности феминизма», проникновении сперматозоидов в женский мозг и «русских особях женского пола»
17:01 После принятия нового закона россияне не смогут переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK