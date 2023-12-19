Валерий Сухих: Наша задача – поддерживать комфортные условия для инвесторов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Для промышленных парков и технопарков Прикамья могут расширить льготы. Такое предложение прозвучало на выездном заседании экономического комитета краевого парламента в Краснокамске. Депутаты Законодательного собрания Пермского края, представители регионального министерства промышленности и торговли и предприниматели обсудили развитие промышленных парков и технопарков в регионе.В этом году по инициативе Пермского края в федеральном законодательстве появилось определение технопарков в сфере высоких технологий. Первый технопарк такого типа в России был открыт в Перми в 2018 году. По информации министерства промышленности и торговли Пермского края, сегодня он соответствует всем требованиям технопарка.Кроме этого, на территории Прикамья действует один частный индустриальный парк «Култаево». На его территории находятся машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия, а также медицинская и пищевая промышленность. Общий объем инвестиций в его создание составил более 800 млн рублей. Также регион и муниципалитет предоставили меры поддержки для резидентов и управляющей компании парка. Например, это льготные ставки по налогу на прибыль организаций и их имущество, освобождение от уплаты земельного налога.Первый заместитель министра промышленности и торговли Прикамья Елена Дегтярева отметила, что потенциальным резидентам предоставляется информация о существующих льготах и возможностях промышленного производства в Прикамье. Сегодня регион предлагает инвестиционные проекты, региональные специальные инвестиционные контракты, включение в резиденты особых экономических зон. На этой основе предприятия выбирают наиболее удобную для них производственную площадку.Парламентарии подняли вопрос о планах по поддержке промышленных парков, отметив, что большинство предприятий сегодня стремятся стать резидентами особых экономических зон. По итогам заседания комитет рекомендовал региональному правительству выйти с инициативой на федеральный уровень о распространении промышленной ипотеки на управляющие компании индустриальных парков, а также дополнить перечень объектов, субсидируемых при создании индустриального парка, зданиями и сооружениями.По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, промышленное производство – это один из ключевых драйверов развития экономики нашего региона. «Промышленность Прикамья производит инновационную продукцию, обеспечивает новые рабочие места и вносит значительный вклад в экономику региона. Наша задача – поддерживать комфортные условия для инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие предприятий нашего региона», – отметил председатель.Также в рамках выездного заседания депутаты посетили Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ). Он входит в топ-300 крупнейших предприятий Пермского края. Парламентариям рассказали об объемах производства и показали лаборатории завода, где разрабатывают составы и проверяют на соответствие нормам.