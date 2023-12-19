Ученые Пермского политеха нашли эффективный способ очистки сточных вод от фенола

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Очистка сточных вод от промышленных выбросов – это острая проблема современного мира. Выбросы сильно загрязняют воду, негативно влияют на экологию и здоровье людей. Обычно «вредными» веществами выступают органические соединения, наиболее опасные из них – фенол и его производные. Существуют культуры микроорганизмов, которые используют загрязнитель в качестве источника питания, что позволяет применять их для очистки сточных вод от фенола. Магистрант Анастасия Корзухина и биотехнолог Ольга Бахирева из Пермского политеха доказали, что эффективность биологического метода с применением микроорганизмов можно повысить, поместив клетки бактерий на твердый носитель, например, на древесные опилки.Статья с результатами опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика», №1, 2023 год.Фенол – это высокоопасное вещество, его длительное влияние на человека может обернуться серьезными расстройствами нервной системы, нарушением работы дыхательных органов и даже сердца. Предельно-допустимая концентрация вещества в воде составляет всего 0,01 мг/м³, по сравнению с другими загрязнителями это значение очень мало, а значит, важно подобрать подходящий результативный способ очистки сточных вод. Для этого ученые ПНИПУ провели эксперименты – выделили культуру микроорганизмов и определили, как фенол влияет на их рост и жизнедеятельность и как увеличить способность бактерий поглощать загрязнитель.В ходе исследования политехники установили концентрацию фенола, при которой рост бактерий будет максимальным. Для этого изучили их поведение на средах с различным содержанием вещества – от 0 до 100 мг/л. Оптимальным для хорошего роста микробов оказалось значение 50 мг/л, большее содержание фенола (100 мг/л) снижает скорость роста, а меньшее – не дает микроорганизмам достаточного питания.– Для оценки эффективности использования твердого носителя мы провели эксперимент и сравнили использование бактерий в естественном состоянии и в закрепленном на древесные опилки. Для изучения скорости потребления фенола к суспензии с исследуемой культурой добавили растворы фенола, приготовленные таким образом, чтобы его концентрация составляла 50 мг/л и фиксировали изменение концентрации количественным методом. Древесные опилки использовали разных фракций – 10 мм и 3-5 мм, чтобы определить какие из них обладают большим поглощающим эффектом, – поделилась магистрант кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Анастасия Корзухина.– Использование дополнительного поглощающего материала сохраняет биохимическую активность микроорганизмов по отношению к фенолу. Результаты эксперимента показали, что бактерии, закрепленные на древесных опилках, утилизируют фенол лучше, чем в своем естественном состоянии. Размер опилок также влияет на поглощение вещества. Лучше использовать размер 3-5 мм, так как общая площадь поверхности, включая поверхность в порах, в таком случае больше, – объясняет доцент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского политеха, кандидат химических наук Ольга Бахирева.Исследование ученых ПНИПУ доказало, что закрепление микроорганизмов на древесные опилки – это эффективный и перспективный способ улучшения процесса биологической очистки воды от фенола. Такой метод усиливает способность бактерий поглощать загрязнитель, тем самым повышая результат очистки сточных вод. А значит, предотвращает ущерб экологии и самое главное – здоровью человека.